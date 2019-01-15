"نمو" تسجل ثاني أفضل أداء منذ انطلاقها

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 7 في المائة، في أفضل أداء لها منذ ثاني يوم انطلاق السوق، حيث ارتفعت أول جلسة بالنسبة القصوى.

وأغلقت السوق عند 2801 نقطة رابحة 190 نقطة، بينما تراجعت قيم التداول 22 في المائةن بنحو 1 مليون ريال لتصل إلى أربعة ملايين ريال، وبلغ عدل قيمة الصفقة الواحدة ثمانية آلاف ريال. الأسهم المتداولة تراجعت 35 في المائة بنحو 135 ألف سهم لتصل إلى 245 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.5 في المائة.

أما الصفقات فارتفعت 200 صفقة لتصل إلى 493 صفقة، وتصدر المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 67.20 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 23.96 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 14.92 ريال. وتراجع سهم "الكثيري" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 52.50 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 13.02 ريال. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 1.7 مليون ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 1.2 مليون ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بقيمة 396 ألف ريال.