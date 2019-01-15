تراجع معظم الأسواق الخليجية.. و"داماك" يضغط على مؤشر "دبي"

تراجعت معظم الأسهم الخليجية في تداولات أمس، وانخفض مؤشر دبي بضغط من سهم "داماك العقارية"، وتوقف مؤشر أبوظبي بعد صعود أربع جلسات، بينما زاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة.

ووفقا لـ"رويترز" انخفض مؤشر سوق دبي 1.5 في المائة إلى 2491 نقطة، تحت ضغط تراجع سهم "داماك العقارية" 9.8 في المائة، بعدما خفض بنك أوف أميركا ميريل لينش تقييمه لسهم "داماك" إلى "أداء أقل من السوق" من "محايد".

وسجل سهم "داماك" أكبر حجم تعاملات منذ آذار (مارس) 2018، مع تداول 8.6 مليون سهم، وهو ما يعادل 5.4 مثل متوسطه في 30 يوما.

وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة بحثية، إنه خفض توقعاته أيضا لربحية سهم "داماك" في الفترة من 2018 إلى 2020 بنحو 47 في المائة في المتوسط، وعزا ذلك إلى ضعف المبيعات المحجوزة وهامش الربح الإجمالي.

وأضاف أن "داماك" ستواجه على الأرجح ضغوطا من ضعف سوق العقارات، والديون المستقبلية، ومدفوعات الأراضي، متوقعا أن تخفض الشركة توزيعات الأرباح إلى 0.05 درهم للسهم، من 0.15 درهم للسهم حاليا.

وهبط سهم "بنك الإمارات دبي الوطني"، أكبر مصرف في دبي 2.1 في المائة، بينما تراجع سهم "إعمار العقارية"، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 1.5 في المائة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة إلى 4983 نقطة، ليتوقف صعود استمر أربع جلسات. وانخفض سهم "الدار العقارية" 2 في المائة، بينما هبط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 0.7 في المائة.

لكن سهم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" قفز 9.8 في المائة. وقالت الشركة إن إجمالي استثماراتها بلغ 30 مليار دولار في 11 دولة بنهاية 2018.

وفي الكويت، استقر المؤشر عند 5474 نقطة. وسجلت مؤشرات سبعة قطاعات ارتفاعا بصدارة النفط والغاز بنحو 3.6 في المائة، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى يتصدرها الخدمات المالية بواقع 0.45 في المائة.

وجاء سهم "أسمنت الهلال" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة مرتفعا بنحو 32 في المائة، فيما تصدر سهم "وربة للتأمين" القائمة الحمراء بتراجع نسبته 10 في المائة.

وتقلصت سيولة البورصة 6 في المائة إلى 25.44 مليون دينار، مقابل 27.06 مليون دينار في الجلسة السابقة، كما تراجعت أحجام التداول 10.3 في المائة إلى 151.26 مليون سهم مقابل 168.54 مليون سهم بجلسة الإثنين.

وفي البحرين، انخفض المؤشر 0.3 في المائة إلى 1340 نقطة. وجرى تداول نحو 3.72 مليون سهم، بقيمة 686.62 ألف دينار بحريني.

ونزل قطاع المصارف 3.02 في المائة، بضغط من أسهم "البحرين" و"الكويت" 0.44 في المائة، و"مصرف السلام" 1.09 في المائة.

وفي سلطنة عمان، نزل المؤشر 0.7 في المائة إلى 4280 نقطة. وتجاهل القطاع المالي صدارة سهم "المتحدة للتمويل" للرابحين بنسبة 5.75 في المائة.

وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.42 في المائة، بضغط ثلاثة أسهم، وانخفض الجزيرة للخدمات 6.09 في المائة، وتراجع "عمانتل" 2.78 في المائة.

وفي القاهرة زاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 13447 نقطة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 2.2 في المائة، بينما قفز سهم المصرية للمنتجعات السياحية 10 في المائة.