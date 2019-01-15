الديون ترتفع إلى 3 أمثال الناتج العالمي.. بلغت 244 تريليون دولار

ارتفع إجمالي الديون في العالم إلى أكثر من ثلاثة أمثال إجمالي حجم الناتج المحلي للاقتصاد العالمي، ليصل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 244 تريليون دولار بزيادة نسبتها 12 في المائة عن 2016.

ووفقا لـ"رويترز"، أوضح مسؤولون من معهد التمويل الدولي أمس أن الزيادة في الديون العالمية تزيد المخاوف الموجودة منذ سنوات لدى مختصي الاقتصاد من مشكلة الديون العالمية.

وأكدوا أن هذا يعني وصول معدل الدين العالمي إلى 318 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدول العالم وهو ما يقل عن مستواه في الربع الثالث من 2016 حيث كان 320 في المائة.

وجاء هذا التراجع الطفيف لمعدل الدين العالمي إلى دورة نمو الاقتصاد العالمي في العامين الماضيين، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن معهد التمويل الدولي، الذي أظهر زيادة طفيفة في ديون الدول المتقدمة بما في ذلك ديون الشركات والحكومات والأسر.

وأوضح التقرير أن الزيادة الأكبر كانت في الأسواق الصاعدة التي قال المحللون الاقتصاديون، إنها كانت الهاجس الأكبر خاصة مع حجم الديون المستحقة السداد خلال 2019.

وبلغ إجمالي الديون الاستهلاكية في العالم خلال الربع الثالث من العام الماضي 46 تريليون دولار بزيادة نسبتها 30 في المائة عن مستواه في 2016، وقد زادت الديون الاستهلاكية في الأسواق الصاعدة بسرعة أكبر، حيث كانت الصين مصدر الجزء الأكبر من الزيادة.

وأشار التقرير إلى أن نمو القروض الاستهلاكية في عديد من الدول الصاعدة ومنها التشيك والهند والمكسيك وكوريا الجنوبية وماليزيا وشيلي بأكثر من 20 في المائة مقارنة بمستواه في 2016.