مؤسس "هواوي" يقول إن شركته لا تتجسس لصالح الصين

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن رن تشنغ في مؤسس هواوي رفض مزاعم بأن شركته تتجسس لصالح الحكومة الصينية، مضيفا أنه يفتقد ابنته التي تحتجزها السلطات الكندية.

واحتجزت منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز الشهر الماضي في كندا بطلب من السلطات الأمريكية التي تقول إنها ضللت البنوك بشأن سيطرة شركتها على شركة عاملة في إيران.

ونقلت الصحيفة عن رن قوله في مقابلة مع الصحفيين في مدينة شنتشن الجنوبية إن هواوي لم تتلق قط طلبا من أي حكومة لتقديم معلومات دون وجه حق.

وقال "ما زلت أحب بلدي وأدعم الحزب الشيوعي، ولكن لن أفعل ما يضر بأي دولة في العالم"، مضيفا أنه يفتقد ابنته كثيرا.

واكدت هواوي صحة تصريحات رن لرويترز. وقال رن، وهو ضابط سابق في الجيش أسس هواوي في عام 1987، إنه يملك 1.14 بالمئة من أسهم الشركة.

ورفض رن المخاوف المثارة حول أمن معدات هواوي وقال إنه لا يوجد قانون في الصين يلزم أي شركة باستخدام برمجيات يمكن أن تستخدم في التجسس، مضيفا أن الشركة لم تواجه "أي حوادث أمنية خطيرة".