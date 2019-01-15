أرباح "جيه.بي مورجان" تقفز 67% في الربع الرابع

أظهرت نتائج أعمال جيه.بي مورجان تشيس آند كو اليوم الثلاثاء ارتفاعا نسبته 67 بالمئة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام، حين جنب البنك مخصصات قيمتها 2.4 مليار دولار بسبب إصلاح في قانون الضرائب الأمريكي.

وذكر أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول أن صافي ربح البنك ارتفع إلى 7.07 مليار دولار أو 1.98 دولار للسهم في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر ، مقارنة مع 4.23 مليار دولار أو 1.07 دولار للسهم قبل عام.

كان محللون توقعوا ربحا قدره 2.20 دولار للسهم، بحسب بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

وأعلن بنك سيتي جروب المنافس أمس الاثنين عن ارتفاع نسبته 14 بالمئة في الأرباح الفصلية المعدلة، بما يفوق التوقعات، بدعم من تخفيضات في التكلفة في الأساس.