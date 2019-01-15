مجلس الوزراء : الاحتياطيات الثابتة تؤكد دورنا العالمي كمصدر آمن للإمدادات النفطية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بدء الجلسة أطلع الملك المجلس على نتائج مباحثاته مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي وما تضمنته من استعراض للعلاقات التاريخية بين البلدين بالإضافة لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

ونوه مجلس الوزراء بما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال تدشينه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025 من اعتزاز بالكفاءات الوطنية في كل المجالات. وأشاد المجلس ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يستهدف عددا من القطاعات الواعدة وتعزيز القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية ويسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع، عبر الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة.

وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن احتياطيات المملكة الثابتة من النفط والغاز الذي أكدها التقييم المستقل الذي أجرته شركة (دي اند ام) الرائدة في مجال الاستشارات، الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية المملكة ودورها العالمي كمصدر آمن للإمدادات النفطية على المدى الطويل والشفافية في نشر المعلومات والحوكمة المتوازنة لقطاع البترول.

كما تناول مجلس الوزراء ما أكدته المملكة ضمن مشاركتها في أعمال الدورة 9 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في أبو ظبي بأنها تعمل في إطار رؤيتها 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية لتحقيق النمو والازدهار وتنويع مصادر الطاقة وأن المملكة تستهدف أن تكون مركزا رياديا في الطاقة المتجددة خلال العشر سنوات القادمة يقوم على قدرات محلية لتطوير مشروعات وتصنيع وتصدير كامل سلسلة القيمة بما يفوق 200 قيقا وات. مرحبا بإعلان منح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح كأول محطة لطاقة الرياح في المملكة وثاني عطاء يتم تقديمه في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.

وبين وزير الإعلام أن المجلس ثمن ما توليه رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها من جهود حثيثة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية التي تشكل تهديدا لأمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي. مشيرا في هذا الشأن إلى الكشف عن خلية إرهابية تضم 7 من المطلوبين أمنيا في القطيف تعد لتنفيذ عمل إجرامي وشيك ومباشرة الجهات الأمنية لها في عملية استباقية والتعامل معهم بما يقتضي الموقف وتحييد خطرهم والقضاء عليهم.

إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم مشيرا إلى ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من حملات التصعيد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتوغل الاستيطاني والسيطرة على الأراضي، وتأكيد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية.

وأفاد تركي الشبانة أن مجلس الوزراء أطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الحج والعمرة وصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية الصناعية السعودي والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وهيئة حقوق الإنسان عن عام مالي سابق وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

1 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية وكوريا في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

2 - تعديل الاتفاق الجوي بين السعودية وإندونيسيا للنقل الجوي المنتظم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 8/11/1409 وذلك على النحو الموضح في القرار وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

3 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات في مجال أمن الإمدادات وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

4 - الموافقة على إطار اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في السعودية ومركز جانيل في فرنسا.

5 - تعديل التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 16 / 7 / 1420هـ، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.

6 - تجديد عضوية علي آل مبارك في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وتعيين كل من الدكتور عبدالعزيز الشيباني والدكتور عبدالعزيز الكعبي عضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة.

7 - تعيين هدى غصن وبتريشا هيوز والبروفيسور مصطفى بينسو أعضاء في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.

8 - تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية التي تضعها الهيئة العامة للرياضة المبنية على الترتيبات والتنظيمات المقرة نظاما الجزاءات التالية (إيقاف النشاط مؤقتا - إلغاء الترخيص - غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال). ويضع مجلس إدارة الهيئة تصنيفا للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها ويحدد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (1).

الترقيات

ترقية عبدالله الزمعي إلى (مدير عام ميناء جدة الإسلامي) بالمرتبة 15 بالهيئة العامة للموانئ.

ترقية توفيق الجدعان إلى (رئيس قطاع) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.

ترقية إبراهيم الزعاقي إلى (مدير عام الإيرادات) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.

ترقية محمد الهطلاني إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

ترقية المهندس مطلق الشراري إلى (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة 14 بوزارة النقل.

ترقية مبارك الشهراني إلى (مدير عام فرع الوزارة بمحافظة جدة) بالمرتبة 14 بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

ترقية سعيد القحطاني إلى (مدير عام فرع) بالمرتبة 14 بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

التعيينات

تعيين عبدالعزيز العميريني (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

تعيين الدكتور عمر العطاس (مدير عام المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة) بالمرتبة 14 بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.