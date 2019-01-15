أمير منطقة مكة المكرمة يدشن المبنى الجديد لمكتبة الحرم المكي الشريف

دشن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، المبنى الجديد لمكتبة الحرم المكي الشريف في حي بطحاء قريش، وذلك بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقام بقص شريط الافتتاح ثم تجول على معرض مكتبة الحرم المكي الشريف وأقسامه المتعددة، كقسم المخطوطات النادرة والكتب الخاصة بالمكتبة وقسم التزويد، عقب ذلك توجه لصالة الاحتفال الرئيسية للاطلاع على عرض مرئي يستعرض تاريخ المكتبة عبر ثلاثة عشر قرنًا من الزمن.

من جهته أعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين لرعايتهم لمثل هذه المنشآت المباركة وما تلقاه من الدعم والرعاية من قبل سمو أمير المنطقة ومتابعته الدائمة لكل مناشطها.

يذكر أن المبنى الجديد يتكون من 13 طابقاً بمساحة أرضية بلغت 2066 متر مربع، وثلاثة مداخل أمامية للرجال، ومدخل خاص بالنساء، وبوابات خاصة بالمواقف السفلية، وخمس قاعات إطلاع للرجال، وقاعتي إطلاع للنساء، ومكتبة الطفل بقسم النساء، ومكاتب إدارية، وقاعة اجتماعات، وقاعات تدريب، ومكتب مساند للإدارة العامة لأكاديمية للمسجد الحرام، ومركز مساند لتقنية المعلومات، ومركز للبحث العلمي، وإحياء التراث الإسلامي، وإدارة للمطبوعات والنشر، وإدارة للإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي، ومكتب مساند لإدارة الأمن والسلامة، ومكتب مساند لإدارة التطهير والسجاد.

وتضم المكتبة قسماً للمخطوطات يحتوي على 6842 مخطوطاً أصلياً، و 2634 مصوراً عربياً وأعجمياً، إضافة إلى مجموعة ضخمة من المصادر المعلوماتية تقدر بأكثر من 200000 كتاب، وأكثر من 7000 كتاب نادر.

وتحتوي المكتبة على رسائل جامعية، ودوريات وصحف، ومصاحف وكتب بلغة برايل للمكفوفين.