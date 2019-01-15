وزير العمل : بدء تقديم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات

أعلن المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اليوم في مقر الصندوق بمدينة الرياض عن بدء تقديم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات بحضور الدكتور فهد التونسي عضو مجلس إدارة الصندوق وريان فايز عضو مجلس إدارة الصندوق الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي والدكتور محمد السديري مدير عام الصندوق. وأوضح مدير عام الصندوق أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يستهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة ورفع مهارات ممن هم على رأس العمل. مبينا أن البرامج يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار الدكتور السديري إلى أن الصندوق يتحمل من خلال البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص ويكون الدعم في هذا البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب أثناء العمل بمساهمة من الصندوق لرفع مساهمة الكوادر البشرية الوطنية في سوق العمل، ومدها بالمهارات الضرورية التي يحتاج لها السوق. وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70% من الدعم للتوظيف و 30% لدعم التدريب وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرا بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم و 20% للسنة الثانية و 10% للسنة الثالثة كما تضاف نسبة إضافية للدعم عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى وفي حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال ويتركز الدعم في البرنامج على 4 جوانب هي : دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. كما يستهدف البرنامج فئتي الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يوم كما يشمل حديثي التخرج.