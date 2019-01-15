الذهب مستقر بفعل آمال توقف رفع الفائدة الأمريكية وصعود الأسهم

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات السوق بشأن زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة عدد مرات أقل هذا العام، في حين أثار ارتفاع الأسهم الصينية الاهتمام بالأصول عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 بالمئة إلى 1290.31 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1290.70 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا محلل السوق لدى آي.جي استراليا "سنرى مقاومة في السوق حتى نرى عاملا محفزا يمنح بعض الدعم لأصول الملاذ الآمن".

وأضاف "الأسواق لا تتحرك وتنتظر مزيدا من المعلومات في الموضوعات التي تهمها".

وتعافت الأسهم الآسيوية اليوم بعد أن أشارت بكين إلى المزيد من الإجراءات الداعمة لتحقيق الاستقرار في اقتصادها المتباطئ، وأكدت على أن الصين تسعى لبداية قوية للربع الأول من السنة.

في الوقت ذاته، تراجع الدولار بفعل توقعات متنامية بأن يوقف المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة هذا العام بسبب تباطؤ النمو العالمي.

ولم يسجل السعر الفوري للبلاديوم تغيرا يذكر عند 1323.50 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، جرى تداول المعدن عند أقل بقليل من أعلى مستوياته على الإطلاق البالغ 1342.43 الذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 801.50 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.66 دولار للأوقية.