أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم تراجع مبيعات المركبات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 38% سنويا خلال الشهر الماضي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية.

وتراجع عدد المركبات التجارية الجديدة المستوردة التي تم ترخيصها في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي إلى 283 مركبة مقابل 390 مركبة في الشهر نفسه من العام السابق، بحسب بيانات اتحاد مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية.

ونفلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن متحدثة باسم شركة "فولفو تراكس" للشاحنات القول إن صناعة التشييد تواجه تباطؤا في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة نحو مشروعات تجديد المناطق السكنية القائمة بدلا من بناء شقق ومنازل جديدة. وهذا أدى إلى تراجع الطلب على المركبات التجارية" مثل الشاحنات الثقيلة.

وأشارت وكالة الأنباء إلى أن المركبات التجارية المستوردة تعتبر الأساس في السوق المحلية على حساب المركبات محلية الصنع، كما أنها تتيح المزيد من الخيارات أمام العملاء.

في الوقت نفسه تراجع إجمالي مبيعات المركبات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 1.6% سنويا إلى 4394 مركبة مقابل 4464 مركبة في .2017

واستحوذت شركات مان ومرسيدس بنز الألمانيتان وسكانيا وفولفو تراكس السويديتان وإيفيكو الإيطالية على سوق المركبات التجارية المستوردة من شاحنات وحافلات وعربات فان في السوق الكورية.