"سبكيم" تعلن القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الشركة العالمية للدايول

قالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بأنه بدأ القيام بإيقاف مجدول لمصنع الشركة العالمية للدايول، وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة.

وسيبدأ هذا التوقف اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019، والذي يأتي ضمن خطة عمل وميزانية الشركة لعام 2019، ومن المتوقع أن يستمر لقرابة 41 يوم، علما بأن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية، وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الأول من عام 2019.