"تداول": احتساب نسبة التذبذب لسهم "بروج للتأمين" على أساس سعر 23 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بروج للتأمين التعاوني يوم الاثنين 14/01/2019 على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 23 ريال لهذا اليوم 15/01/2019، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس 17/01/2019.

وكانت الموافقةعلى زيادة رأس مال الشركة بقيمة 50,000,000 ريال سعودي عن طريق منح أسهم مجانية على النحو التالي:

أ. رأس المال قبل الزيادة 250 مليون ريال، رأس المال بعد الزيادة 300 مليون ريال، نسبة الزيادة 20%.

ب. عدد الأسهم قبل الزيادة 25 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 30 مليون سهم.

ج. سيتم منح سهما واحدا لكل 5 أسهم.

د. ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 50 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

هـ. تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة.

و. تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم هوتاريخ يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

ز. في حال وجود كسور أسهم، ستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته.