7 % من أرباب الأسر المستفيدين من «حساب المواطن» إناث

بلغ معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الـ 14 لبرنامج حساب المواطن 0.5 في المائة، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.70 مليون مستفيد مقارنة بالدفعة الماضية التي بلغ عدد مستفيديها 3.69 مليون، وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر يناير 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال.

وذكر سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61 في المائة من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد وشكلوا ما نسبته 39 في المائة.

وأشارت أرقام البرنامج بأن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7 في المائة فيما بلغت نسبة الذكور 93 في المائة.

وأوضحت تفاصيل الدفعة بأن المستقلات الإناث شكلن 53 في المائة فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47 في المائة، كما أفصحت أرقام الدفعة الرابعة عشرة بأن 83 في المائة من إجمالي المستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17 في المائة على الاستحقاق الجزئي والأدنى.





ونّوه المتحدث الرسمي على أهمية الإفصاح وتعبئة البيانات بشكل محدد ودقيق لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعات القادمة وذلك عند مطابقة بيانات المتقدم مع الجهات المعنية وذات العلاقة.