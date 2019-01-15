مذكرة تفاهم لإنشاء مصانع لإنتاج الكربون الأسود و«السيليكون» والألواح الشمسية

وقع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وشركة "أو سي آي" الكورية وشركة لونجي للتقنيات الخضراء الصينية، مذكرة تفاهم لدراسة جدوى تطوير مصانع متكاملة لإنتاج الكربون الأسود ومادة البولي سيليكون والخلايا والألواح الشمسية.

ويستهدف المشروع إنتاج 120 ألف طن من الكربون الأسود و30 ألف طن من مادة البولي سيليكون عالية النقاء وخمسة جيجاواط من الخلايا والألواح الشمسية في المملكة، باستثمارات تبلغ ملياري دولار.

وجاء توقيع المذكرة برعاية المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويذكر أن البرنامج وشركاءه يسعون بهذا المشروع إلى تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030" وذلك من خلال توطين صناعات استراتيجية تدعم إيجاد فرص وظيفية ذات مهنية عالية وتزيد من القدرات التصديرية للمملكة، ما يسهم في تنمية الاقتصاد السعودي وتحقيق الاستدامة.

وأشار المهندس طارق بخش نائب الرئيس لتجمع الطاقة المتجددة في التجمعات الصناعية، إلى أنه سيتم الاستفادة من البخار المنتج من عمليات إنتاج الكربون الأسود في عمليات إنتاج البولي السيليكون ما يساعد على تقليل تكلفة إنتاج مادة البولي سيليكون ذات الاستهلاك العالي للطاقة. كما أن التكامل في سلاسل قيم تصنيع الألواح الشمسية يمكن المشروع من تعظيم الأرباح من خلال تغيير نسبة الربح من كل منتج حسب العرض والطلب نظرا لتقلبات أسعار مكونات الألواح الشمسية في السوق العالمي.