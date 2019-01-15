ارتفاع أعداد حاويات المسافنة في الموانئ السعودية 8 %

أظهرت بيانات الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نموا في إجمالي أعداد حاويات المسافنة في الموانئ السعودية الصادرة والواردة خلال العام الماضي 2018، لتبلغ 2.08 مليون حاوية مسافنة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017 والبالغة 1.9 مليون حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 8 في المائة.
ويُشكل هذا النمو في إجمالي أعداد حاويات المسافنة، تأكيدا على مدى تكامل البنى التحتية ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها في مجال فسح الحاويات والبضائع، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030".
يذكر أن عمليات المسافنة تُعتبر محطة العبور التي يتم من خلالها نقل وشحن وتفريغ الحاويات أو البضائع من سفينة إلى سفينة أخرى، حيث تكون وجهتها الأخيرة في ميناء خارج المملكة، وتُعد من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها.
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