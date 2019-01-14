المركزي المصري: 33 مليار دولار تدفقات عبر أسواق الأسهم والأوراق المالية

أكدت الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري،أن مصر أصبحت في وقت قصير جدا محل ثقة المستثمرين الأجانب، وشهدت تدفقات بقمية 33 مليار دولار عبر أسواق الأسهم وسوق الأوراق المالية "أدوات الدين وأذون الخزانة" والسندات الحكومية، منذ قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر .2016

وأوضحت هلال، بحسب بيان للبنك المركزي اليوم الاثنين ، إن هذا التحسن ظهر على صعيد مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية المختلفة، وأرصدة مصر الخارجية، واستعادة الاحتياطيات الدولية، والتي وصلت لأعلى مستوياتها لتغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، ما دفع وكالات التصنيف العالمية لترقية تصنيف مصر الإئتماني الى (آ) مع نظرة مستقبلية ايجابية،بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.

وأوضحت أن أرقام ميزان المدفوعات المصري تظهر بشكل جيد التطور الإيجابي لمصر على أرض الواقع، بعد أن عانى من العجز الضخم الذي وصل إلى 20 مليار دولار بما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في العام المالي 2015 / 2016، لكن الحساب الجاري في العام المالي السابق 2017 / 2018 انخفض إلى 6 مليارات دولار فقط، وبنسبة 2ر4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي .

وأوضحت أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لم تكن فقط التي سجلت مستوى مرتفعا بلغ 26 مليار دولار في هذه السنة، بل قفزت عائدات كل من قناة السويس والسياحة التي سجلت تحسنا ملحوظا لتصل الى نحو 10 مليارات دولار.

ونبهت نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الاستكشافات في قطاع الغاز والبترول، بدأت تسفر عن عائدات وتساهم بشكل إيجابي في التحسن العام بالميزان التجاري للمنتجات البترولية.

وأشارت نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الحكومة استفادت من تحسن أساسيات الاقتصاد، وقامت بالدخول الى الأسواق الدولية في أكثر من مناسبة، وجمعت 14 مليار دولار من سندات اليورو، في أقل من عامين.

وشددت هلال على أن الاقتصاد المصري أظهر قوة كبيرة، حيث نما بأكثر من 5% سنويا بعد التعويم، ومثل هذه النسبة، تخطت كثير من توقعات المحللين والتي قامت بتقدير ارقام ضئيلة، نظرا لحجم وعمق التعديلات والاصلاحات المالية والنقدية في ذلك الوقت. واوضحت هلال أنه منذ الانتهاء من برنامج الاصلاح للقطاع المصرفي بنجاح، والذي بدأ في عام 2004، أظهر القطاع المصرفي في مصر قوة كبيرة، وتمكن من الصمود أمام أكثر من أزمة، ولم يظل فقط متماسكا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، ولكنه أثبت قدرته على تخطي تحديات واجهها الاقتصاد وكانت أصعب وأقرب له، في أعقاب أحداث عام .2011

ولفتت إلى أنه تم اختبار القطاع المصرفي المصري مرة أخرى مؤخرا، مع تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وعكست مؤشرات السلامة للبنوك صحة وقوة القطاع من حيث الربحية والسيولة ونسبة الملاءة المالية.

وأشارت إلى أن معدلات السيولة بالجهاز المصرفي أظهرت مستويات صحية وبلغت 42% للعملة المحلية و63% للعملات الأجنبية.

وأوضحت نائب محافظ البنك المركزي ان حجم المحفظة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة يبلغ حاليا أكثر من 115 مليار جنيه، منها 10 مليارات للتمويل متناهي الصغر،و20 مليار للتمويل العقاري.

