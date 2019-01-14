الأسواق العالمية تهبط بعد بيانات صينية صادمة ونتائج "سيتي جروب"

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح، متأثرة بقطاع التكنولوجيا، بعد انخفاض غير متوقع لصادرات الصين في كانون الأول (ديسمبر) أذكى المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فضلا عن تسجيل "سيتي جروب" هبوطا غير متوقع في الإيرادات، وفقا لـ "رويترز". وأثناء التعاملات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 107.15 نقطة أو 0.45 في المائة إلى 23888.80 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 15.11 نقطة أو 0.58 في المائة إلى 2581.15 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 67.27 نقطة أو 0.96 في المائة إلى 6904.21 نقطة.

من جهة أخرى، انخفضت الأسهم الأوروبية بفعل بيانات تجارة صينية ضعيفة على غير المتوقع بعد ارتفاعها لأربع جلسات، وقادت أسهم قطاعي التكنولوجيا وسلع الرفاهية الهبوط وسط قلق المستثمرين بشأن تباطؤ النمو العالمي والأرباح الأضعف من التوقعات.

وانخفض مؤشر يورو ستوكس 50 نحو 0.5 في المائة، متخليا عن بعض مكاسب الأسبوع الماضي. وظلت السوق تربح على مدى أربع جلسات متتالية في أطول موجة صعود منذ تشرين الثاني (نوفمبر).

وانخفض كلا المؤشرين داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.3 في المائة و 0.4 في المائة على التوالي. كما تراجع مؤشر فوتسي البريطاني 0.9 في المائة.

وتركز البيع في أسهم باعة المنتجات الفاخرة المعتمدين على الشهية للحقائب والحلي من الطبقة الوسطى الآخذة في النمو في الصين.

وكانت أسهم "ال في ام اتش" و"هيرميس" وشركة كيرينج المالكة لعلامة جوتشي من أكبر الخاسرين في باريس وهبطت بين 1.2 و 2 في المائة في حين نزل سهم "مونكلير" في ميلانو 1.9 في المائة. وفي المتوسط، فإن ثلث قطاع سلع الرفاهية منكشف على الصين.

وفي آسيا، تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية بعد هبوط الصادرات والواردات الصينية بشكل غير متوقع، مسجلة أدنى مستوى خلال عامين، الأمر الذي يعكس مزيدا من الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وانخفاض الطلب العالمي. وانخفض مؤشر شنغهاي نحو 0.71 في المائة إلى 2535 نقطة، كما خسر مؤشر تشنتشن المركب نحو 0.73 في المائة إلى 1303 نقاط.