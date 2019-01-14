لأول مرة .. الصين تسمح لشركة خاصة باستيراد النفط

منحت وزارة التجارة الصينية اليوم الإثنين ترخيص استيراد نفط خام لشركة "تشيجيانج ووتشان تشونجدا بتروليوم"، وهي شركة تجارة خاصة في منطقة تشوشان للتجارة الحرة شرق الصين.

و"تشيجيانج ووتشان تشونجدا" مشروع مشترك بين صندوق حكومي ومجموعة ووتشان تشوجدا، أول شركة تجارة خاصة تتسلم ترخيص استيراد خام من الوزارة.

وقال تشونج جيان كبير المحللين في "جيه.إل.سي" للاستشارات إن هذه الخطوة قد تكون ضمن مساعي الحكومة الصينية لدعم عقود الخام الآجلة في شنغهاي التي بدأت العام الماضي وجذبت مستثمرين من مؤسسات".

وتأسست "تشيجيانج ووتشان تشونجدا" في أيار (مايو) 2018 برأسمال مسجل مليار يوان "147.97 مليون دولار"، بحسب إشعار من الشركة الأم مجموعة ووتشان تشوجدا لبورصة شنغهاي.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات جمركية أن واردات الصين من النفط الخام في كانون الأول (ديسمبر) ارتفعت نحو 30 في المائة على أساس سنوي إلى ثاني أعلى مستوى.

وجاء ذلك بدعم من زيادة في مخزونات شركات التكرير الصغيرة المستقلة في نهاية العام التي سعت إلى استغلال كامل حصصها السنوية فضلا عن استيراد شحنات لإجراء اختبارات على مصفاتين جديدتين خاصتين.

وبحسب "رويترز"، بلغت شحنات النفط إلى الصين، أكبر مشتر في العالم للنفط الخام، في كانون الأول (ديسمبر) 43.78 مليون طن، بما يعادل 10.31 مليون برميل يوميا، لتظل فوق مستوى عشرة ملايين برميل يوميا للشهر الثاني على التوالي، ودون المستوى القياسي البالغ 10.43 مليون برميل يوميا بقليل الذي سجلته في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقا لبيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وبالنسبة إلى عام 2018 بأكمله، ارتفعت واردات الصين من النفط الخام 10.1 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 461.9 مليون طن، أو 9.42 مليون برميل يوميا.

ويجعل ذلك الصين أكبر مستورد للنفط الخام للعام الثاني على التوالي، بعد أن تفوقت على الولايات المتحدة على أساس سنوي في 2017.

وينطوي نمو واردات 2018 على زيادة قدرها 846 ألف برميل يوميا بما يزيد على صافي نمو 2017 البالغ 770 ألف برميل يوميا وبما يعادل حجم استهلاك هولندا أو تركيا.

وصدرت الصين كمية قياسية من منتجات الوقود المكررة العام الماضي عند 58.64 مليون طن بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بـ 2017، مدعومة بكمية أكبر من حصص التصدير الحكومية لتخفيف فائض محلي متزايد من الوقود.

وبلغت واردات الغاز، بما في ذلك عبر أنابيب الغاز وشحنات الغاز الطبيعي المسال، مستوى قياسيا مرتفعا عند 9.23 مليون طن بارتفاع 17 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2017. وكان المستوى القياسي الشهري السابق 9.15 مليون طن وجاء في تشرين الثاني (نوفمبر).