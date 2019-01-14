إضافة تكلفة الشحن والتأمين في تقييم سعر خام "برنت"

قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لتسعير النفط اليوم الاثنين إنها تعتزم تعديل طريقة حسابها لسعر برنت المؤرخ، خام القياس العالمي.

وذكرت بلاتس أنها تقترح الأخذ في الاعتبار العروض المقدمة على أساس شامل لتكلفة التأمين والشحن تسليم روتردام في تقييمها لسعر برنت المؤرخ للشحنات التي يجري تحميلها بدءا من نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وقالت بلاتس في بيان "مع انخفاض معروض الشحنات تحميل ظهر السفينة (فوب) في بحر الشمال تدريجيا، سيسمح هذا المقترح بضم المزيد من بيانات السوق ذات الصلة إلى المعيار المرجعي على أساس يومي".

وتستند سلة برنت المؤرخ إلى خمسة خامات في بحر الشمال، هي برنت وفورتيز وإكوفيسك وأوسبرج وترول. وتعتمد أسعار معظم النفط العالمي على برنت المؤرخ.