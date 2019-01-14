حرب العملاقين التجارية ستجري وفق حسابات الحقل

الكيلومترات الـ370 الأخيرة من نهر المسيسيبي لطالما كانت تعزز القوة الأمريكية في أسواق الأغذية العالمية. عشر محطات حبوب ترتفع كالحصون على طول انحناءاته، تتلقى المحاصيل من المزارع أعلى النهر، وتضعها في صوامع خرسانية وترسلها عبر الأرصفة إلى عنابر السفن الأجنبية. معا تستطيع تصدير نصف مليون طن في اليوم.

هذا العام، موسم الذروة في الخريف لم يأت قط. حجم الحبوب والبذور الزيتية التي تنتقل عبر موانئ نهر المسيسيبي انخفض 9 في المائة مقارنة بخريف عام 2017، وذلك وفقا لدائرة تفتيش الحبوب الفيدرالية. عوامات السفن الراسية تتمايل من دون استخدام.

"كارجيل"، أكبر شركة للتجارة الزراعية في العالم، كانت باستمرار توقف العمل في فرضتيها على النهر، بما في ذلك إغلاق لمدة خمسة أيام في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما بقي العمال في منازلهم من دون أجر.

يقول جيرمي سيفيرت، مدير المحطة: "نحن لم نفعل ذلك قط من قبل. كانت لدينا القدرة على إغلاق المصنع خمسة أيام؛ لأنه لم يكن لدينا أي شيء لتحميله".

بين أيلول (سبتمبر) الماضي وكانون الأول (ديسمبر) الماضي، يقول سيفيرت إن أحجام فول الصويا التي تم شحنها عبر محطات كارجيل على النهر في لويزيانا انخفضت 40 في المائة بالمعدل السنوي.

التعطيل في مصب نهر المسيسيبي هو نتيجة حادة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية جديدة على السلع الصينية، ردت بكين بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية، بما في ذلك معظم مبيعاتها البالغة 20 مليار دولار من مبيعات السلع الزراعية.

صادرات فول الصويا، التي بلغت قيمتها 12 مليار دولار عام 2017، كانت الأكثر تضررا. غزو البذور الزيتية للحقول الزراعية في الأعوام العشرين الماضية كان إلى حد كبير بسبب مراهنة الزراع الأمريكيين على الطلب الصيني على البروتين لتغذية الحيوانات والدواجن.

رفعت بكين الرسوم الجمركية على فول الصويا 25 نقطة مئوية في تموز (يوليو) الماضي، ما جعل أسعار المحاصيل الأمريكية فوق مستوى أسعار أكبر سوق في العالم بسبب السعر وجعلها رمزا لتدهور العلاقات الثنائية.

تقول مجموعة سيتي جروب: "بما أن فول الصويا يبقى السلعة الأكثر عرضة للخطر في الحرب التجارية، ينبغي للمستثمرين مراقبة هذه السوق في تقييم حالة المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة".

أسعار فول الصويا التي تراجعت بسبب النزاع تظل ضعيفة، ما يدل على التوقعات المنخفضة حتى في الوقت الذي استأنف فيه المسؤولون الأمريكيون والصينيون المحادثات التجارية.

تركز شركات التصدير أنظارها على أسواق أخرى. مخزونات فول الصويا معرقلة أعلى وأسفل المسيسيبي، ما يعمل على إحداث الاضطراب في تقويم المحاصيل بتكلفة مليارات الدولارات للزراع ودافعي الضرائب الأمريكيين.

انتعشت الآمال في الحزام الزراعي الأمريكي بعد أن التقى ترمب والرئيس الصيني تشي جين بينج في بوينس آيرس في نهاية العام الماضي، واتفقا على عدم تصعيد نزاعهما لمدة 90 يوما، فترة تنتهي في الثاني من آذار (مارس) المقبل. اشترت بكين في الأسابيع الأخيرة بضعة ملايين طن من فول الصويا من أجل احتياطيها الحكومي، في علامة على حسن النية.

على أن السوق ما زالت متشككة بشأن إمكانية حدوث انفراج دائم.

يقول جان لامبريجتس، الرئيس العالمي لأبحاث الأسواق المالية في "رابوبانك"، أحد المصارف المقرضة لقطاع الأغذية والزراعة: "الحقيقة هي أننا في المراحل الأولى من حرب باردة جديدة. الصين ألقت بقفاز التحدي: يريدون أن يكونوا الرقم واحد. واستجابت الولايات المتحدة بالقول إن هذا لن يحدث.. في هذا السياق، لا يمكن أن أرى صفقة دائمة".

حتى لو نجحت بكين وواشنطن في تحقيق السلام، فإن آثار أزمة فول الصويا عام 2018 ستستمر. يتذكر المخضرمون في السوق كيف أدى حظر الولايات المتحدة عام 1973 على صادرات فول الصويا إلى صعود البرازيل كلاعب رئيس في القطاع. يقول سكون إيروين، خبير الاقتصاد الزراعي في جامعة إيلينوي: "بمجرد أن توصم بالحرف القرمزي بكونك موردا غير جدير بالثقة، يصبح من الصعب استعادة تلك المبيعات المفقودة بالكامل".

الأمن الغذائي هو أولوية بالنسبة لبكين، لذلك فإن عوامل اللبس بشأن العلاقات الأمريكية قد تدفعها إلى زيادة تنويع مصادرها من فول الصويا.

يقول جيم سوتر، الرئيس التنفيذي لمجلس تصدير فول الصويا الأمريكي، وهو هيئة لترويج الصناعة: "لا يوجد لدي شك أن هذا سيكون له نوع ما من التأثير على المدى الطويل. سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة تقليل الأضرار على المدى الطويل في الصين، لكن بعد انقضاء فترة التسعين يوما، لا أعتقد أننا سنستيقظ ونعود إلى الوضع الطبيعي".

طلب المجلس تمويلا من الحكومة لتطوير أسواق بديلة سريعة النمو مثل الهند ونيجيريا. يقول سوتر: "نحن نحاول التأكد من أننا سنذهب إلى أسواق جديدة لتقليص اعتمادنا على سوق كبيرة معينة".

خلال العام المنتهي في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) الماضي، استوردت الصين 94 مليون طن من فول الصويا، أكثر من ثلثه من الولايات المتحدة. بالنسبة للعام الذي بدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يتوقع خبراء الاقتصاد في الحكومة الأمريكية أن تستورد الصين 90 مليون طن، وهو أول انخفاض منذ 15 عاما.

حصلت الولايات المتحدة على القليل جدا من ذلك الطلب. من الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن الصادرات الأمريكية من فول الصويا إلى الصين بلغت 341 ألف طن فقط، مقارنة بـ18 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2017. في الوقت نفسه، حصل الزراع الأمريكيون على ما يقدر بأنه محصول قياسي يبلغ 125 مليون طن.

الإغلاق الحكومي الجزئي بسبب الجدار الحدودي، الذي اقترحه ترمب حال دون إصدار بيانات رسمية أحدث عن الصادرات الأمريكية.

تبدو الصين قادرة على الاكتفاء بأقل قدر ممكن من فول الصويا الأمريكية إلى أن تبدأ إمدادات جديدة بالتدفق من أمريكا الجنوبية. وكانت احتياطياتها مرتفعة في الأصل عندما خفضت جمعية صناعة الأعلاف الصينية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، معايير البروتين في أغذية الحيوانات والدواجن. في حالة تبنيها بالكامل، ستعمل السياسة على خفض طلب البلاد السنوي من فول الصويا بمقدار 14 مليون طن، كما يقول تشينجون بان، محلل "رابوبانك" في هونج كونج. مع زيادة خفض ملايين الأطنان من الطلب، أدى تفشي حمى الخنازير الإفريقية إلى قيام مربي المواشي في الصين بإعدام قطعان.

في الصيف الماضي، أنهت الصين الرسوم الجمركية على فول الصويا وبذور اللفت – وهي بذور زيتية أخرى غنية بالبروتين – من خمسة بلدان آسيوية بما في ذلك الهند.

وفي وقت لاحق، أعادت فتح سوقها أمام وجبة بذور اللفت التي يجري سحقها في الهند، حيث رفضت انتقادات سابقة بشأن جودتها.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قال إنه يريد بيع مزيد من فول الصويا إلى الصين، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تشكل طابور بطول عدة كيلومترات على معابر الحدود الشرقية لروسيا، في الوقت الذي شقت فيه "إمدادات ضخمة من الصويا" طريقها إلى سوق الصين، وذلك وفقا لتقارير محلية ذكرتها وكالة تقارير الأسعار أجريسنسس AgriCensus.

الفائز الأكبر من الحرب التجارية حتى الآن كانت البرازيل، بسبب تهافت الصين على محصولها السابق. إجمالي هوامش الأرباح للزراع تجاوزت 50 في المائة في ولاية ماتو جروسو، مقارنة بمتوسط تاريخي 30 في المائة، وذلك وفقا لما ذكره جويلهيرم بيلوتي، كبير محللي الأعمال الزراعية في بنك إيتاو بي بي أيه Itaú BBA في ساو باولو. الأراضي المزروعة بفول الصويا هذا العام من المتوقع أن تصل إلى مساحة قياسية تبلغ 360 ألف كيلومتر مربع، ما يزيد الضغط لتحويل مزيد من الغابات إلى أراض زراعية.

أدلى مسؤولون في البيت الأبيض بتصاريح واثقة من أن الصين ستقدم التزامات كبيرة لشراء مزيد من المنتجات الأمريكية مثل فول الصويا، والذرة، ومنتجات الألبان. تجار المحاصيل مترددون من اتخاذ القرارات بناء على مثل هذه التصريحات.

يقول مايكل ريكس، مدير التجارة والتسويق في كارجيل والمسؤول عن محفظة فول الصويا في أمريكا الشمالية في الشركة: "الناس في صناعة الحبوب يقضون كثيرا من الوقت في تنبؤ الطلب الحقيقي، والعرض الحقيقي، وأنماط الاستهلاك، وأنماط هطول الأمطار. هذه هي الأمور التي كانت تحرك تدفقات الحبوب. الآن أضفنا عنصرا جديدا، الذي هو السياسة الجغرافية السياسية. وهذا شيء لا خبرة لنا على الإطلاق من حيث التنبؤ به".

تأثير احتياطي المحصول واضح عبر المناطق الداخلية في الولايات المتحدة. في معظم الحالات تم تخزين فول الصويا الذي لا يمكن تصديره في رهان على ارتفاع الأسعار. أكياس البولي إيثلين البيضاء المحشوة بالمحاصيل الفائضة تصطف في الحقول البور. على المدى القصير، تقول شركات تصنيع الصوامع إنها أرخص من بناء صوامع تخزين معدنية، التي ارتفعت تكلفتها بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الصلب.

تقدر وزارة الزراعة الأمريكية أن مخزون فول الصويا المتاح بالضبط قبل موسم الحصاد عام 2019 سيزيد أكثر من الضعف بالمعدل السنوي.

في الغرب الأوسط الأعلى، فإن قطارات فول الصويا التي عادة ما تسافر إلى موانئ المحيط الهادي تم توجيهها بدلا من ذلك إلى الجنوب الشرقي نحو أحواض نهر المسيسيبي في سانت لويس، ميسوري، كما تقول كايلا بيركهارت، مديرة الحبوب في الشركة التعاونية سن بيرريي CHS SunPrairie في نورث داكوتا. هناك يتم تحميلها على سفن نقل مربوطة معا، ويتم دفعها من خلال زوارق سحب إلى محطات لويزيانا.

أسطول فول الصويا الشمالي في الخريف اكتسح السوق المحلية في لويزيانا، حيث يقوم الزراع بزراعة المحصول إلى جانب الأرز، وقصب السكر، والقطن وجراد البحر الذي تتم تربيته في البرك.

المحطات، المليئة في الأصل بالإمدادات المخصصة للأسواق الخارجية، التي لم يعد لها مشترون، توقفت عن شراء أصناف المحاصيل المزروعة في لويزيانا. أكثر من نصف المحصول في جنوب لويزيانا كان غير قابل للتسويق أو ترك ليتعفن في الحقول، وذلك وفقا لمركز آجسنتر AgCenter في جامعة ولاية لويزيانا.

داميان جليزر، المزارع في نيو رودز، لويزيانا، كان لا يزال لديه أكثر من نصف محصوله البالغ 100 ألف بوشل – نحو ثلاثة آلاف طن – غير مبيع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. كان هذا هو العام الأول الذي يختار فيه عدم البيع بعد الحصاد مباشرة. يقول: "أنا في العادة لا أقوم بتخزين أي شيء".

جليزر يتفق مع موقف ترمب بشأن التجارة. ويقول "على أنني لا أريد أن أتعرض للإفلاس، في الوقت الذي يعمل فيه على إنجاز الأمر".

كانت استجابة إدارة ترمب هي تقديم خطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار تتضمن عمليات شراء حكومية للأغذية الفائضة، وحملات لتحديد الأسواق الجديدة للمحاصيل ومدفوعات مباشرة للزراع.

حصل فول الصويا على التخصيص الأكبر، بنحو 7.3 مليار دولار من إجمالي المبلغ الموافق عليه. جليزر يدعوها "أموال ترمب".

يقول عن الرئيس: "على الرغم من أنه يضر بنا في الوقت الحاضر، إلا أني أعتقد أنه سيكون إيجابيا على المدى الطويل بالنسبة للبلاد. كنت أتمنى ألا يدوم الألم كل هذه المدة".

قام الزراع الأمريكيون بمراكمة مخزونات نقدية خلال طفرة السلع التي انتهت في وقت سابق من هذا العقد، لكن الضغوط الاقتصادية تتصاعد. في ولايات الغرب الأوسط الأعلى – المناطق الريفية الرئيسة لزراعة فول الصويا والذرة والقمح ومنتجات الألبان – تواجه المصارف ارتفاع مستويات القروض الزراعية السيئة في دفاترها، وذلك وفقا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيا بوليس.

في ولايات حزام الذرة المركزية، مثل أيووا وإيلينوي، معدلات سداد القروض الزراعية تتراجع وسط "توقعات كئيبة تماما للزراعة"، كما تشير تقارير الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.

تأثير الرسوم الجمركية يأتي على رأس سوق هابطة لعدة أعوام في مجال الحبوب، حيث تعمل المحاصيل الكبيرة على كبح الأسعار.

يقول نيل كاشكاري، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيا بوليس: "كلما طال هذا، سنشهد ارتفاع حالات الإفلاس، وبعد ذلك ستنتشر إلى القطاع المصرفي".

في إقليمه المكون من خمس ولايات، قدمت 84 مزرعة طلبا للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الثاني عشر من القانون التجاري الأمريكي في الشهور الـ12 المنتهية في حزيران (يونيو) 2018 – أكثر من ضعفي مستوى الأعوام الأربعة السابقة.

في مزرعة كورت إنجيمان في مارينجوين، لويزيانا، يقول إن انخفاض الأسعار بنحو دولارين للبوشل؛ أي 260 ألف دولار من الإيرادات الضائعة. على أنه حصل للتو على دفعة ثانية في إطار برنامج المعونة الفيدرالية، لتغطي معظم خسائره.

يقول عن الحرب التجارية: "أعتقد أن الأمر يستحق ذلك"، مضيفا: "إذا استمر الأمر في الأعوام القليلة المقبلة، فعليكم معاودة الاتصال بي".





الرسوم ضربة للمزارعين



يشعر الزراع الأمريكيون بالأذى في الأصل حتى قبل قيام البلدان المستوردة بما في ذلك الصين والمكسيك وكندا بفرض رسوم جمركية جديدة على منتجاتها. وفقا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن صافي دخلهم النقدي، المعدل حسب التضخم، انخفض العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية؛ حيث بلغ دخل الشركة الزراعية العادية أقل من 70 ألف دولار. الأسباب الرئيسة هي العرض الوفير من السلع والأسعار المنخفضة.

وكان الزراع الأمريكيون قد حصلوا على محاصيل ضخمة في الأعوام القليلة الماضية. عوائد كل من الذرة وفول الصويا حطمت الأرقام القياسية في الخريف.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر بلومبيرج الفرعي للحبوب – المؤلف من العقود الآجلة للذرة وفول الصويا والقمح – بنسبة تزيد على 40 في المائة في الأعوام الخمسة الماضية.

ثم جاءت الرسوم الجمركية الجديدة، إضافة إلى الرسوم الجمركية الصينية على فول الصويا واللحم ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات، وضعت المكسيك رسوما جمركية 20 في المائة على اللحم الأمريكي، وزادت كندا الضرائب على لحوم الأبقار 10 في المائة، استجابة للرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب.

كل هذا جاء في الوقت الذي تتصاعد فيه الديون الزراعية، ما أدى إلى تحذيرات بشأن المخاطر التي تواجه المصارف الزراعية. مع ذلك، من السابق لأوانه مقارنة الوضع بانهيار المزارع في الثمانينيات، عندما اجتاحت موجة من حالات الإفلاس عبر الغرب الأوسط.

تعمل المزارع اليوم بأقل قدر من معدل الاقتراض بالرفع المالي؛ حيث يبلغ متوسط ديونها 13.5 مرة ضعف قيمة الأصول، مقارنة بأكثر من 20 ضعفا في الثمانينيات.

العائلات الزراعية سيطرت أيضا على التكاليف من خلال وقف التحديثات والحد من النفقات المعيشية، كما يقول كريس هيرت، خبير الاقتصاد في جامعة بيردو في ولاية إنديانا.

المحاصيل الكبيرة سمحت لكثير من الزراع بتعويض الأسعار المنخفضة بأحجام مبيعات أكبر. أخيرا، فإن الدفعات النقدية من إدارة ترمب للزراع الذين تضرروا من الحروب التجارية قد دعمت مواردهم المالية.

في الواقع، كان مقياس مؤشر الاقتصاد الزراعي من مجموعة CME وجامعة بيردو، وهو مقياس لمعنويات المنتجين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلى مما كان عليه قبل عام.