فولكسفاجن تستثمر 700 مليون يورو في أمريكا لإنتاج سيارات كهربائية

تعتزم مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، استثمار نحو 700 مليون يورو في مصنعها في شاتانوجا بالولايات المتحدة لإنتاج سيارات كهربائية.

صرح بذلك هربرت ديس، رئيس المجموعة في مدينة ديترويت الأمريكية اليوم الاثنين.

وأوضح ديس أن من المنتظر إنتاج أول سيارة كهربائية خالصة في هذا المصنع في عام 2022 ،وهي الموديل الرباعي الدفع (آي دي كروز).

وأضاف ديس أن قرار تخصيص المصنع في شاتانوجا لإنتاج السيارات الكهربائية يعد " جزءا محوريا من استراتيجية فولكسفاجن للنمو في أمريكا الشمالية، ونحن نكافح من أجل الاستحواذ على حصص في السوق في الولايات المتحدة".

ولم تحدد الشركة منذ فترة طويلة ما إذا كانت ستعيد تهيئة المصنع الواقع في ولاية تينيسي لإنتاج سيارات كهربائية.

ويعد استغلال الطاقة الإنتاجية في مصنع شاتانوجا ضئيلا نسبيا، مقارنة ببقية مصانع فولكسفاجن.

ومن المنتظر أن تنتج فولكسفاجن أيضا في هذا المصنع مستقبلا، الموديلين (إي- بولي) و(آي دي بوز).

وسيتيح توسيع نطاق عمل مصنع فولكسفاجن في شاتانوجا، توفير 1000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى توفير وظائف إضافية بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال الصناعات المغذية للسيارات في المنطقة.

ويضع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شركات صناعة السيارات الأوروبية تحت ضغط في الوقت الراهن بتهديده بفرض رسوم جمركية على ورادات بلاده من السيارات الأوروبية.