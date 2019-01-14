وزير الطاقة: لا مخاطر على النفط من التباطؤ العالمي و"الصخري الأمريكي"

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن الطلب العالمي على النفط ما زال قويا وأنه لا يتوقع تأثيرا من توترات التجارة الأمريكية الصينية.

وبحسب "رويترز"، أبلغ الصحافيين في أبوظبي أن "الاقتصاد العالمي قوي بما يكفي، لا يساورني قلق بالغ. إذا حدث تباطؤ، فسيكون فاترا وضحلا ووجيزا".

وأضاف الفالح أن "العوامل الأساسية للطلب على النفط قوية بما يكفي وسوق النفط لن تتأثر. وعلى صعيد المعروض، نحن متيقظون لأخذ الإجراء الملائم إذا تأثر الطلب".

وأشار وزير الطاقة إلى أن تخفيضات النفط الروسية أبطأ مما كان متوقعا، مؤكدا أن "أوبك+" ستفي بالتزامات خفض الإنتاج.

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا في كانون الأول (ديسمبر) علي خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا بداية من كانون الثاني (يناير) للحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض ولدعم الأسعار المنخفضة.

وقال الفالح أمس "إن السوق النفطية على الطريق السليمة وستعود إلى التوازن بسرعة، لكن المنتجين مستعدون لعمل المزيد عند الحاجة، ننظر إلى ما وراء صخب البيانات الأسبوعية وسلوك المضاربين الأشبه بسلوك القطيع.. ما زلت مقتنعا بأننا نسير على الطريق السليمة وأن السوق النفطية ستعود سريعا إلى التوازن".

وأشار إلى أنه "إذا وجدنا أن هناك حاجة إلى عمل مزيد فسنفعل بالاتفاق مع الشركاء في "أوبك" ومن خارجها، حيث التعاون ضروري أيضا".

من جهة أخرى، اجتمع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ‬مع وزير الاقتصاد والتجارة الياباني في أبوظبي أمس، وبحث معه أمن الطاقة، وناقشا سبل تلبية المملكة الحاجات النفطية لليابان.