سويسرا تحذر من "حرب اقتصادية" مع الاتحاد الأوروبي

أعرب أويلي ماورر رئيس الاتحاد السويسري، عن شكوكه في التوصل إلى اتفاق سريع حول إتفاقية إطارية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، محذرا من "حرب اقتصاديه" بين بيرن وبروكسل، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى قليل من الصبر على بلاده.

وخلال لقائه نظيره النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، أشار ماورر إلى أن سويسرا والاتحاد الأوروبي ينتخبان برلمانيهما هذا العام، وعليه "إذا تمتعنا بالصبر لدراسة هذه الأسئلة بعد الانتخابات، مع أشخاص جدد، فإنه قد لا يكون حلا سيئا.

وردا على وضع الاتحاد الأوروبي سويسرا أمام موعد نهائي للإجابة عن أسئلة اقتصادية ومالية وتجارية تخص العلاقات بين الطرفين، أوضح ماورر "من وجهة نظرنا، لن يخرج أي قرار أو أي شيء جيد تحت الضغط، إننا فقط بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل الإنذار الذي وضعته بروكسل".

وطالب ماورر الاتحاد الأوروبي بضرورة معرفة كيف تتخذ الحكومة السويسرية القرارات، التي قارنها باجترار الأبقار، بيد أنه أقر بأن صبر بروكسل كان طويلا، وقد تعرض لضغوط.

وفي منتصف كانون الأول (ديسمبر)، مددت المفوضية الأوروبية التكافؤ مع البورصة السويسرية لمدة ستة أشهر لمنح بلد المصارف وقتا إضافيا للبت في متابعه الاتفاق الإطاري للتعامل التجاري بين الطرفين.

وبدأت الحكومة السويسرية مشاورات واسعة النطاق بشأن مشروع نص جديد للتبادل التجاري والاقتصادي بين الطرفين، ومن المقرر أن تعلن الحكومة النص الجديد في الربيع المقبل.

وتفاديا للحديث عن "إعادة التفاوض" - وهو مصطلح رفضه الاتحاد الأوروبي - أشار ماورر إلى أن "عديدا من القضايا تأسس وحُلَّ خلال المشاورات.. وسيكون علينا أن نتحدث عن مدى سعة الاتفاقية التي ستُبرَم"، لأن التفاهم المبدئي المتفق عليه بين الطرفين لا يتمتع حاليا بأغلبية في سويسرا. ووفقا للرئيس السويسري، فقد تحصل بلاده على "أطباق مكسورة" إذا قررت بروكسل أن تقول لنا "هذا هو مشروعنا خذوه أو اتركوه".

وحذر الرئيس السويسري، وهو أيضا وزير المالية، من مواصلة الضغوط على البورصة السويسرية، مضيفا أنه "إذا لم يعترف الاتحاد الأوروبي بتكافؤ سوق الأوراق المالية بين الطرفين، فإن الخطر سيكون كبيرا للدخول في حرب اقتصادية، ويجب ألا نقع في هذا المأزق"، معربا عن أسفه لأنه لا يوجد حاليا أي اتصال شخصي له مع بروكسل.

من جهته، أعرب الرئيس النمساوي، عن تأييد بلاده مشروع الاتفاق الإطاري وفهمه الموقف السويسري، ودعا إلى "قليل من الصبر"، ويأمل في الوصول إلى اتفاق مشترك بداية عام 2020.

وأشار بيلين، إلى أن الاتفاق المقترح "ليس مثل بركست"، حيث وجدنا أنفسنا في فراغ بدون حل، مبديا في الوقت ذاته، أسفه لرفض سويسرا الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.