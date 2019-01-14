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أخبار الشركات- محلية

"الأسماك" : انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 7.85 % من رأس المال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 7.94 مليون ريال وذلك بنسبة 7.85 % من رأسمالها. وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي لانخفاض خسائرها يعود إلى تخفيض رأس المال بقيمة 98.9 مليون ريال عن طريق شطب 9.89 مليون سهم وتخفيض نفس المبلغ من حساب الخسائر المتراكمة.

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