"نيومونت"للتعدين تنوي شراء "جولدكورب" بـ 10 مليارات دولار

قالت نيومونت للتعدين اليوم الاثنين إنها ستشتري منافستها الأصغر جولدكورب في صفقة تُقدر قيمتها بعشرة مليارات دولار لتأسيس أكبر شركة منتجة للذهب في العالم من حيث الإنتاج.

والصفقة هي ثاني اندماج كبير في قطاع التعدين منذ أن اتفقت باريك جولد كورب على شراء راندجولد ريسورسز في سبتمبر أيلول من العام الماضي لخفض التكاليف.

وتعرض قطاع التعدين لانتقادات من جانب المستثمرين في الأشهر الأخيرة بسبب ضعف إدارة رأس المال في القطاع. ودفع هذا، بالإضافة إلى انخفاض احتياطيات الذهب وارتفاع تكاليف الاستخراج، شركات التعدين إلى السعي لترشيد التكاليف.

وقال ديفيد جاروفالو الرئيس التنفيذي لجولدكورب في بيان "المنطق الاستراتيجي لدمج جولدكورب مع نيومونت مقنع بقوة على مستويات عدة".

وفي عام 2017، أنتجت نيومونت 5.3 مليون أوقية من الذهب فيما أنتجت جولدكورب 2.6 مليون أوقية.

وستعرض نيومونت 0.3280 سهم من أسهمها بالإضافة إلى 0.02 دولار مقابل كل سهم من أسهم جولدكورب. وبناء على سعر إغلاق سهم نيومونت يوم الجمعة، فإن العرض يشير إلى سعر قدره 11.46 دولار لسهم جولدكورب، بعلاوة بنحو 18 بالمئة فوق سعر إغلاق السهم يوم الجمعة في بورصة نيويورك.

وقالت الشركتان إن إجمالي احتياطيات وموارد الشركة المندمجة ستكون الأكبر في قطاع الذهب وسيكون لها مواقع في مناطق تعدينية متميزة في الأمريكتين وأستراليا وغانا.

