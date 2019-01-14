الجزائر تخفض إنتاج النفط 25 ألف برميل يوميا في إطار اتفاق "أوبك"

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مسؤول نفطي قوله إن الجزائر خفضت إنتاجها من الخام حوالي 24 إلى 25 ألف برميل يوميا منذ أول يناير في إطار اتفاق أوبك وغير الأعضاء على تقليص الإمدادات.

وأبلغ صلاح مكموش مدير التنقيب في سوناطراك الصحفيين اليوم الاثنين أنه قبل الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا الشهر الماضي كانت الجزائر تنتج 1.08 مليون برميل يوميا.