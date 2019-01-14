صادرات الصين تنكمش بأكبر قدر في عامين.. والواردات النفطية عند ثاني أعلى مستوى

انخفضت صادرات الصين بأكبر قدر في عامين في ديسمبر وانكمشت الواردات، بما يشير إلى مزيد من الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في 2019 وتدهور الطلب العالمي.

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين، التي تعزز مخاوف صناع السياسات، أن الصين حققت أكبر فائض تجاري على الإطلاق مع الولايات المتحدة في 2018، مما قد يحدو بالرئيس دونالد ترمب إلى فرض مزيد من الضغوط على بكين في نزاعهما التجاري المحتدم.

وتشير بيانات التجارة الباعثة على التشاؤم لشهر ديسمبر إلى أن اقتصاد الصين ربما خسر قوة الدفع في أواخر العام بأكثر من المعتقد في السابق، على الرغم من مجموعة من جراءات دعم النمو في الأشهر الأخيرة مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب.

وانخفضت الصادرات في ديسمبر 4.4 بالمئة عن مستواها قبل عام، مع ضعف الطلب من معظم أسواق الصين الرئيسية. وشهدت الواردات أيضا انخفاضا صادما، لتهبط 7.6 بالمئة في أكبر تراجع منذ يوليو تموز 2016.

وارتفع الفائض التجاري للصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، مع الولايات المتحدة 17.2 بالمئة إلى 323.32 مليار دولار العام الماضي، وهو الأعلى على الإطلاق منذ 2006، وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجمارك.

يأتي ذلك مقارنة مع نحو 275.81 مليار دولار في 2017.

والفائض التجاري الكبير للصين مع الولايات المتحدة نقطة شائكة مع واشنطن التي تطالب بكين بخطوات لخفضه.

وارتفع إجمالي صادرات الصين عالميا 9.9 بالمئة في 2018، وهو أقوى أداء تجاري في سبع سنوات، في حين ارتفعت الواردات 15.8 بالمئة العام الماضي.

وانخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 3.5 بالمئة في ديسمبر بينما تراجعت وارداتها من الولايات المتحدة 35.8 بالمئة في ذات الشهر.

كما أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات جمركية أن واردات الصين من النفط الخام في ديسمبر ارتفعت نحو 30 بالمئة على أساس سنوي إلى ثاني أعلى مستوى.

جاء ذلك بدعم من زيادة في مخزونات شركات التكرير الصغيرة المستقلة في نهاية العام والتي سعت إلى استغلال كامل حصصها السنوية فضلا عن استيراد شحنات لإجراء اختبارات على مصفاتين جديدتين خاصتين.

وبلغت شحنات النفط إلى الصين، أكبر مشتر في العالم للنفط الخام، في ديسمبر 43.78 مليون طن، بما يعادل 10.31 مليون برميل يوميا، لتظل فوق مستوى العشرة ملايين برميل يوميا للشهر الثاني على التوالي، ودون المستوى القياسي البالغ 10.43 مليون برميل يوميا بقليل والذي سجلته في نوفمبر، وفقا لبيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وبالنسبة للعام 2018 بأكمله، ارتفعت واردات الصين من النفط الخام 10.1 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 461.9 مليون طن، أو 9.42 مليون برميل يوميا. ويجعل ذلك الصين أكبر مستورد للنفط الخام للعام الثاني على التوالي، بعد أن تفوقت على الولايات المتحدة على أساس سنوي في 2017.

وينطوي نمو واردات 2018 على زيادة قدرها 846 ألف برميل يوميا بما يزيد عن صافي نمو 2017 البالغ 770 ألف برميل يوميا وبما يعادل حجم استهلاك هولندا أو تركيا.

وصدرت الصين كمية قياسية من منتجات الوقود المكررة العام الماضي عند 58.64 مليون طن بارتفاع نسبته 12 بالمئة مقارنة مع 2017، مدعومة بكمية أكبر من حصص التصدير الحكومية لتخفيف فائض محلي متزايد من الوقود.

وبلغت واردات الغاز، بما في ذلك عبر أنابيب الغاز وشحنات الغاز الطبيعي المسال، مستوى قياسيا مرتفعا عند 9.23 مليون طن بارتفاع 17 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من 2017. وكان المستوى القياسي الشهري السابق 9.15 مليون طن وجاء في نوفمبر.