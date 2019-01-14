"الصحراء" تعلن تاريخ الأحقية والتوزيع لصرف أرباح النصف الثاني من 2018

قرر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات بأن تكون الأحقية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2018، للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق يوم الأحد 20 يناير 2019 المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

حيث بلغ اجمالي الأرباح النقدية 219,397,500 ريال سعودي، (0.50) ريال عن كل سهم بما يمثل 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

وقالت الشركة بأن بنك الرياض سوف يقوم بعملية توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر لحساباتهم المربوطة بمحافظهم الاستثمارية وذلك ابتداءً من يوم الخميس 25 جمادى الأول 1440هـ الموافق 31 يناير 2019.