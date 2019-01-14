أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية عن إعادة التوازن لسلة صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول تماشياً مع المؤشر الارشادي. وقد تم تنفيذ عملية إعادة التوازن لصندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول في 13 يناير 2019 م تماشياً مع مؤشر الصندوق ومكونات المحفظة متاحة على موقع إتش إس بي سي العربية السعودية.
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- إعادة التوزان لسلة صندوق "إتش إس بي سي السعودي 20" تماشيا مع المؤشر الارشادي
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