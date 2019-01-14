«سندات التونة» تصيب «كريدي سويس» بألم في الأمعاء

عندما وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى ثلاثة من المصرفيين السابقين في "كريدي سويس" تهمة الاحتيال ودفع رشا في الخارج، كانت الادعاءات تبدو مألوفة.

ادعى ممثلو النائب العام في الأسبوع الماضي أن الثلاثي تآمر مع وزير المالية السابق في موزمبيق لاقتراض أكثر من ملياري دولار لتمويل أسطول صيد أسماك حكومي وتحويل بعض العائدات إلى رشا وعمولات خفية.

وهذه هي المرة الثانية منذ الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) التي تتم فيها الإشارة إلى موظفين كبار في أحد المصارف العالمية الكبرى، متضمنة مزاعم بأنهم ساعدوا على سرقة بلد نام. تم اتهام اثنين من كبار المصرفيين السابقين في "جولدمان ساكس" بالتآمر لاختلاس أموال من عائدات سندات أصدرها صندوق الاستثمار الماليزي 1MDB لإثراء أنفسهم ومسؤولين فاسدين. "تيم ليسنر أقر بأنه مذنب، ونفى روجر نج ارتكاب أي فعل غير مشروع، بينما رفض محامو المصرفيين الثلاثة التعليق".

"جولدمان" نفسه يواجه اتهامات جنائية من قِبل المُدّعين العامين الماليزيين ولا يزال يخضع للتحقيق في الولايات المتحدة. محللون قانونيون يتوقعون أن يواجه مصرف وول ستريت عواقب وخيمة. لا تسعى ماليزيا إلى الحصول على 7.5 مليار دولار فحسب، لكن المدعين العامين الأمريكيين استخدموا كلمات قاسية في وثائق المحكمة التي تم تقديمها في القضايا الفردية. قالوا "إن ثقافة الأعمال للمصرف تركز بشكل كبير على إتمام الصفقات، وفي بعض الأحيان تعطي الأولوية لهذا الهدف قبل التشغيل الصحيح لوظائف الامتثال". من جانبه قال "جولدمان"، "إنه يتعاون مع وزارة العدل".

مصرف كريدي سويس، الذي يقول أيضا "إنه يتعاون مع السلطات"، يبدو في وضع أفضل حتى الآن. المملكة المتحدة خفضت مستوى تحقيقها في فضيحة "سندات التونة" من جنائي إلى تنظيمي، بينما شددت لائحة الاتهام الأمريكية الأسبوع الماضي على المحاولات التي بذلها المتهمون من مصرف كريدي سويس لخداع إدارة الامتثال في المصرف. وأشار المدعون العامون إلى استخدام عناوين البريد الإلكتروني الشخصية وإلى أن الموظفين "حجبوا" المعلومات. وقال مدع عام سابق لـ "فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي "إن لغة لائحة الاتهام تعتمد رواية المصرف بأن هؤلاء محتالون، كذبوا علينا".

قد يكون أحد أسباب هذا الاختلاف هو أن قيادة "كريدي سويس" تغيرت منذ أن تم التسويق لسندات التونة في عام 2013. تيجاني صيام الرئيس التنفيذي، انضم إلى المصرف بعد عامين وأعاد هيكلة الطريقة التي يتعامل بها المصرف في عقد الصفقات مع البلدان الإفريقية. في المقابل كان ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي الجديد لمصرف جولدمان ساكس من بين 30 رئيسا تنفيذيا كبيرا راجعوا صفقات 1MDB ودافعوا عن ثقافة المصرف ضد بعض الانتقادات.

ومن الاختلافات الأخرى أن المدعين العامين الذين يحققون في قضية "جولدمان ساكس" حصلوا على شهادة من ليسنر، في إطار اعترافه بالذنب، بأن خداع إدارة الامتثال كان "متوافقا للغاية" مع ثقافة "جولدمان ساكس". في حين لم يتعاون أي من المتهمين في قضية موزمبيق علنا مع المدعين العامين.

لكن قد لا يكون المصرف السويسري حرا. قال لي اثنان من المدعين العامين السابقين "إن تركز لائحة الاتهام على محاولات التستر هو إجراء تشغيلي معمول به، لأن ذلك يدعم مزاعم ارتكاب مخالفات متعمدة".

قسمان من لائحة الاتهام يوديان بشكل خاص إلى إثارة المشكلات أمام "كريدي سويس". يقول أحدهما على وجه التحديد "إن المتهمين كانوا يتصرفون في نطاق عملهم "..." بنية أن يكون ذلك، على الأقل جزئيا لمصلحة المصرف". ويفصل الآخر الطرق التي يزعم أن المُدّعى عليهم تمكنوا بواسطتها من تجاهل دائرة الامتثال، أو الكذب، أو التحايل عليها. وكلاهما قد يكون مصدر قلق لـ "كريدي سويس" إذا استنتج المدعون أن المصرف لديه ضوابط رديئة، أو أنه يضع المصالح التجارية فوق الامتثال.

ولا تقتصر نتيجة القضية على "كريدي سويس" فحسب، بل على موزمبيق، أحد أفقر بلدان العالم. حتى الآن خسر البلد تمويل صندوق النقد الدولي بسبب الفضيحة ويكافح من أجل سداد الديون التي جمعها بمساعدة "كريدي سويس".

يقول فلورفال موكافي، وهو محام محلي بارز "إذا تبين أن مصرف كريدي سويس تصرف بطريقة غير قانونية "..." يجب أن يسدد المصرف الديون عن المستثمر".

وهذا يبدو عادلا.