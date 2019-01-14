التجارة الخارجية للسعودية تصعد 28 % خلال 10 أشهر .. بلغت 1.36 تريليون ريال

ارتفعت التجارة الخارجية للسعودية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، بنسبة 28 في المائة، بما يعادل 297.7 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.36 تريليون ريال، مقابل 1.06 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة نحو 502.9 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 109 في المائة، بما يعادل 262.3 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 240.6 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي جاءت نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 43 في المائة، بقيمة 280 مليار ريال، لتبلغ 930.9 مليار ريال، فيما كانت نحو 650.9 مليار ريال في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017.

بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 4.3 في المائة، بقيمة 17.7 مليار ريال، لتبلغ نحو 428 مليار ريال، فيما كانت 410.3 مليار ريال في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017.

وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، بنسبة 43.1 في المائة بما يعادل نحو 221.8 مليار ريال، لتبلغ 736.4 مليار ريال في أول عشرة أشهر من عام 2018 مقابل نحو 514.6 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

وجاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال أول ثمانية أشهر من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها.

وعلى أساس شهري، سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 32 على التوالي، بنحو 70.3 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن بلغت الصادرات نحو 114 مليار ريال مقابل واردات بنحو 43.7 مليار ريال.

وكان الميزان التجاري السلعي في السعودية خلال عام 2017 قد سجل فائضا بقيمة 340.9 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 104.1 في المائة بما يعادل 173.9 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في عام 2016 البالغ 167 مليار ريال.

ونتج الفائض خلال 2017 عن ارتفاع الصادرات بنسبة 21 في المائة بزيادة 144 مليار ريال، لتبلغ 829 مليار ريال، فيما كانت نحو 685 مليار ريال في عام 2016.

في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.8 في المائة، بقيمة انخفاض تقارب 30 مليار ريال، لتبلغ نحو 488 مليار ريال، فيما كانت نحو 518 مليار ريال عام 2016.

وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال 2017، بنسبة 25.1 في المائة، بما يعادل نحو 128 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات النفطية 638.4 مليار ريال مقابل نحو 510.5 مليار ريال في عام 2016.

وشكلت الصادرات النفطية نحو 77 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال 2017، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23 في المائة.

وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال 2017 بنسبة 8.9 في المائة، بما يعادل نحو 15.5 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 190.5 مليار ريال مقابل نحو 175 مليار ريال في عام 2016.

بينما تراجعت الواردات غير النفطية خلال 2017 بنسبة 5.1 في المائة، بما يعادل نحو 26 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 488 مليار ريال مقابل نحو 514 مليار ريال في عام 2016.

وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".

وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.



*وحدة التقارير الاقتصادية