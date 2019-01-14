5.7 مليار دولار تكلفة أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا

بات الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، مضرا بشكل متزايد نمو أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة شهدت 21 إغلاقا حكوميا منذ عام 1976، غير أن معظمها لم يستمر إلى الحد الذي يؤثر في النمو، ومن الصعب التكهن بما ستكون عاقبة الإغلاق الحالي، مع استمرار التعثر منذ ثلاثة أسابيع.

ونقلت "الفرنسية"، عن بيث آن بوفينو كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى "ستاندراد آند بورز جلوبال رايتينجز"، قولها إنه "كلما طال التعثر، ازدادت المعاناة".

ومع تضرر 800 ألف موظف فيدرالي يمثلون نحو ربع هذه الفئة من الموظفين، فإن تكلفة الإغلاق ستصل إلى 5.7 مليار دولار، أي ما يساوي المبلغ الذي يطالب به الرئيس دونالد ترمب لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

ويرفض ترمب التوقيع على الميزانية لتمويل الحكومة الفيدرالية ما لم تتم الاستجابة لطلبه وتضمينها تكلفة الجدار، ويبدو المأزق كاملا بين الطرفين في الوقت الحاضر.

وإذا أثبتت عمليات الإغلاق السابقة في 1995 و2013 أن بإمكان الاقتصاد الانتعاش سريعا عند الخروج من الأزمة، فإن شلل الحكومة الفيدرالية له انعكاسات كثيرة تتخطى دفع أجور الموظفين الفيدراليين.

وبانتظار ذلك، لن يتقاضى المزارعون المتضررون بالأساس من الحرب التجارية التي شنها ترمب المساعدة الموعودة، وستجد العائلات الأكثر فقرا نفسها محرومة من المساعدات الغذائية اعتبارا من نهاية شباط (فبراير)، كما توقفت عمليات الكشف الصحي.

كما قطعت عن المزارعين المساعدات لشراء الحبوب والأغذية للمواشي، رغم بداية موسم زرع البذور.

وتوقفت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" المشرفة على البورصة، كذلك، عن تعاملات إدراج الأسهم في البورصة، في حين تأخر استصدار ترخيص استخراج النفط والغاز.

وبحسب تقديرات وكالة "بلومبيرج نيوز"، فإن العمال المتعاقدين مع الحكومة الذين لن يتقاضى عديد منهم أجورهم، يخسرون 200 مليون دولار يوميا.

وتشمل الخسائر أيضا القطاع السياحي الذي عادة ما تصل عائداته إلى 18 مليون دولار يوميا في المنتزهات الوطنية الـ400.

وتخسر المطاعم والفنادق والمتاجر المحلية زبائنها مع غياب المراقبة الأمنية في بعض الحدائق وانقطاع عديد من الخدمات فيها.

وتنتهي ميزانية المساعدات الفيدرالية الغذائية للأمريكيين الأكثر فقرا بنهاية شباط (فبراير)، وطلب الاحتياطي الفيدرالي من المصارف أن تتفهم أوضاع زبائنها، ودعت وزارة الإسكان المالكين إلى عدم طرد المستأجرين الفقراء الذين يتلقون مساعدة حكومية لدفع إيجاراتهم.

وتشتد الوطأة على 380 ألف عامل فيدرالي الذين وجدوا أنفسهم ضمن فئة البطالة القسرية، وعلى 420 ألفا يعملون دون أن يتقاضوا أجرا إذ تعد مهامهم "أساسية" لحسن عمل الدولة.

وكشفت شركة "زيلو" العقارية أن هؤلاء الموظفين تترتب عليهم مدفوعات شهرية بقيمة 438 مليون دولار تتوزع بين الإيجارات وأقساط القروض المصرفية لقاء رهون عقارية.

ونشر خفر السواحل قائمة التدابير التي ينبغي اتخاذها "لإدارة شؤونكم المالية خلال إغلاق حكومي"، نصحوا فيها بالعمل في رعاية أطفال أو بيع أغراضهم القديمة للمساعدة في التعويض عن الأجور المجمدة.

وفي بعض أحياء العاصمة واشنطن التي يسكنها 20 في المائة من اليد العاملة الفيدرالية، فإن المطاعم أضحت مقفرة وتوقفت سيارات الأجرة ولم تعد حركة السير على الطرقات مزدحمة.

ويؤكد ينجروي هوانج المهندس لدى شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع والعامل في مركز "جودارد الفضائي" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بولاية ماريلاند، أن شركته التي تبني عادة أقمارا صناعية للأرصاد الجوية وأجهزة تلسكوب للحكومة، ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

ويعمل هذا المهندس حاليا سائقا عبر موقع "ليفت" لسيارات الأجرة إلى أن تتم إعادة فتح مكتبه، لكنه عبر عن قلقه خصوصا على زملائه الذين يتقاضون أجورهم بالساعة، مثل حراس المبنى وموظي الكافيتيريا، ويوضح: "أجورهم أدنى بكثير من أجور معظم المهندسين، وهم ليسوا تحت الأضواء، ولا أحد يفكر بهم".

ويواجه نحو 800 ألف موظف في الحكومة خطر عدم الحصول على راتبهم الشهري، بسبب عدم وجود مخصصات لذلك وهو ما يجعلهم يواجهون صعوبة كبيرة في توفير احتياجاتهم الحياتية.

وأدى ذلك إلى اتجاه عديد من موظفي الحكومة نحو موقع جمع التبرعات عبر الإنترنت "جو فاند مي" للحصول على مساعدات مالية من الخير.

وذكر موقع "جو فاند مي"، أن موظفي الحكومة الأمريكية أنشأوا نحو 1000 صفحة لجمع التبرعات منذ بدء الإغلاق الحكومي قبل ثلاثة أسابيع حيث يطلبون المساعدة في توفير احتياجاتهم.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية فإن حملات جمع التبرعات التي أطلقها موظفو الحكومة الأمريكية على الموقع تتفاوت في المبالغ المطلوبة من عدة مئات إلى عدة آلاف من الدولارات لتلبية مختلف الاحتياجات المعيشية من سداد فواتير الخدمات والمرافق إلى شراء المواد الغذائية للأسرة.

وجمعت هذه الحملات حتى الآن نحو 100 ألف دولار، بحسب الصحيفة البريطانية في حين رفض موقع "جو فاند مي" التعليق على هذا الرقم لموقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، الذي أشار إلى أن البحث باستخدام تعبير "الإغلاق الحكومي" على موقع التبرعات أظهر أكثر من 1650 نتيجة.

وكتب براندو تايجيرون الموظف في وزارة العدل الأمريكية على صفحته على موقع "جو فاند مي" أن الإغلاق الحكومي يؤثر في مئات الآلاف من الموظفين في مختلف المؤسسات الاتحادية.

وأضاف تايجيرون: "أنا الآن في الرمق الأخير حيث لم يعد لدي المال اللازم لتوفير احتياجات زوجتي وابني، لأننا لا نحصل على راتبنا الآن".

إلى ذلك، أكد الرئيس الأمريكي أمس أنه سيمتنع حاليا عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية لإنهاء "الإغلاق" الجزئي للحكومة المستمر منذ 23 يوما، وشدد على ضرورة حصوله على 5.7 مليار دولار لتشييد الجدار على الحدود مع المكسيك.

وردا على سؤال لقناة "فوكس نيوز" عن سبب امتناعه عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية فورا لتأمين أموال بدون موافقة الكونجرس، أكد ترمب أنه يريد أن يمنح برلمانيي المعارضة الديمقراطية فرصة للتوصل إلى اتفاق.

وقال: "أريد أن أعطيهم فرصة لنرى ما إذا كانوا سيتصرفون بمسؤولية"، مؤكدا أن ما لا نسعى إليه الآن هو حالة الطوارئ الوطنية.

وكان ترمب قد تراجع الجمعة عن سلسلة تهديدات سابقة قال، إنه سينفذها لإنهاء حالة الجمود تتمثل في إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتأمين التمويل بدون الحاجة إلى موافقة الكونجرس، وأضاف أنه "لن يتسرع" في إعلان حال الطوارئ.

وأشار ترمب إلى أن "الإغلاق" يمكن حله خلال 15 دقيقة"، وفي سلسلة تغريدات كتب أن "الديمقراطيين يمكنهم حل مسألة الإغلاق في خلال 15 دقيقة.. اتصلوا بالسيناتور ممثلكم أو الممثل الديمقراطي واطلبوا منهم أن يؤدوا عملهم.. إنها أزمة إنسانية".

ودعا المعارضة الديمقراطية للعودة إلى واشنطن لإنهاء ما وصفه بأنه "الأزمة الإنسانية الرهيبة على الحدود الجنوبية".

وحذر اقتصاديون من أن الإغلاق قد يخفض نمو الوظائف بما يصل إلى 500 ألف وظيفة في كانون الثاني (يناير) الجاري، ويرفع معدل البطالة فوق 4.0 في المائة ما لم يتم حل المأزق السياسي في واشنطن قبل يوم الجمعة المقبل.

وقال مختصون في بنك سوسيتيه جنرال في نيويورك، إنه إذا لم تستأنف الحكومة الأمريكية العمل بحلول الـ 19 من يناير الجاري فإن ذلك قد ينتج عنه أول انخفاض شهري في عدد الوظائف منذ سبتمبر أيلول 2010 ويوقف سلسلة مكاسب للوظائف استمرت 99 شهرا متتاليا.

وأوجد الاقتصاد الأمريكي 312 ألف وظيفة في كانون الأول (ديسمبر)، وهو أكبر عدد في عشرة أشهر. وكثيرا ما يتباهى ترمب بقوة سوق العمل كأحد أبرز إنجازاته.