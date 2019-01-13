الإمارات تدعم المشروعات الصغيرة في موريتانيا بـ25 مليون دولار

وقعت الإمارات اتفاقية لدعم وتطوير المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة في موريتانيا بقيمة 25 مليون دولار .

وشهد توقيع الاتفاقية محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

وبموجب الاتفاقية، تقدم أبوظبي تمويلا بقيمة 25 مليون دولار أمريكي تصرف على مدى خمس سنوات لدعم المشاريع الاقتصادية في موريتانيا.

وقال حسين النويس رئيس مجلس إدارة (صندوق خليفة لتطوير المشاريع) بأبوظبي إن الاتفاقية وقعت مع صندوق الإيداع والتنمية الموريتاني لدعم جهود الحكومة الموريتانية في التنمية الاقتصادية.

وتوقع النويس أن تسهم عملية التمويل في خلق فرص عمل دائمة أمام الشباب الموريتاني.

وقال "نريد أن تتاح الفرصة أمام أصحاب المهارات والإمكانات الريادية الإبداعية، لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستسهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني الموريتاني".

وأضاف: اتفاقية التمويل أكدت أهمية تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة كما ركزت على ضرورة دعم الابداع والابتكار والاستثمار في الطاقات الشابة من أجل زيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

وذكر أن صندوق خليفة سيقدم الدعم الفني اللازم في مجال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات، التي تخدم الأهداف وتلبي التطلعات للمساهمة في التنمية.