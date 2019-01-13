الأسهم السعودية تصعد للجلسة الـ 7 في أطول سلسلة ارتفاع منذ ديسمبر 2017

ارتفعت السوق للجلسة السابعة لتحقق أطول سلسلة ارتفاع منذ كانون الأول (ديسمبر) 2017 لتغلق عند 8291 نقطة رابحة 81 نقطة بنسبة 0.99 في المائة، بدعم من قطاع المصارف بقيادة سهم "الراجحي". وارتفعت قيمة السوقية بنحو 0.96 في المائة بنحو 18 مليار ريال لتصل إلى 1.96تريليون ريال.

وجاء الارتفاع على الرغم من تراجع نشاط السوق من حيث القيمة والكمية وتلك مؤشرات سلبية إضافة إلى ما ظهر في جلسات سابقة تعطي مؤشرات على بداية ضعف المسار الصاعد الحالي ما قد يدخل السوق في موجة جني أرباح خاصة بعد موجة ارتفاع طويلة وقد تجد السوق صعوبة في تجاوز مستويات 8380 نقطة في ظل المعطيات الحالية والارتفاعات المتتالية وتراكم الأرباح الرأسمالية في محافظ المتعاملين في السوق. وأي تراجعات قد تحدث ستكون ثانوية طالما لم تكسر حاجز 7960 نقطة. وستعقب التراجعات الثانوية موجات ارتدادية صعودية تحقق مستويات أعلى حتى يصل المؤشر إلى مستويات 8500 نقطة.







الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8210 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8310 نقطة رابحا 100 نقطة بنسبة 1.2 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8291 نقطة رابحا 81 نقطة بنسبة 0.99 في المائة، وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 276 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 29 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 16 مليون سهم لتصل إلى 118 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. وتراجعت الصفقات 12 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 99 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.2 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.44 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 866 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 661 مليون ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 7 في المائة بقية 201 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الكابلات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 41.80 ريال، يليه "باتك" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 38.90 ريال، وحل ثالثا "الطيار" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 21.72 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "عناية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 16.38 ريال، يليه "الأهلي تكافل" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 28.45 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 48.40 ريال.

وكان "الراجحي" الأعلى تداولا بنسبة 13 في المائة بقيمة 384 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 221 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الطيار" بنسبة 5 في المائة بتداولات 141 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية