عاصفة ثلجية تضرب شرق أمريكا ووفاة سبعة على الأقل في الغرب الأوسط

زحفت عاصفة شتوية قوية نحو شرق الولايات المتحدة لتصل إلى ولايات وسط الأطلسي اليوم الأحد بعدما أسقطت ثلوجا على أجزاء من الغرب الأوسط، تجاوز سمكها 30 سنتيمترا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل في حوادث على الطرق السريعة أمس السبت.

ومن المتوقع تساقط الثلوج على مساحة 2900 كيلومتر في الولايات المتحدة بدءا من ولاية كولورادو وحتى ولايات وسط الأطلسي. وكانت العاصفة قد بدأت في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج. وهناك تحذيرات باجتياح عاصفة شتوية لنحو عشر ولايات أمريكية، فضلا عن واشنطن العاصمة، مما يعنى تأثر ملايين الأمريكيين بها.

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص في ولاية ميزوري وثلاثة في ولاية كانساس لقوا حتفهم في حوادث سير.

وأعلن رالف نورذام حاكم فرجينيا حالة الطوارئ يوم السبت تحسبا لتراكم الثلوج ومشكلات النقل وانقطاعات الكهرباء في الولاية. وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن وسط وشمال فرجينيا ربما تشهدان تساقط ثلوج يصل سمكها إلى ما يزيد على 25 سنتيمترا.

وكان من المتوقع أيضا سقوط ثلوج كثيفة على واشنطن، يصل سمكها إلى أكثر من 15 سنتيمترا، مما أدى لإلغاء ما يزيد على مئة رحلة جوية كانت ستغادر مطار ريجان الوطني صباح اليوم الأحد.