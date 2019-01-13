"ميدغلف" تحصل على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن استلامها اليوم الأحد بتاريخ 07 جمادى الأولى 1440هـ والموافق 13 يناير2019م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 27/08/1440 هـ حتى تاريخ 26/08/1443 هـ، وذلك في الفروع التالية: (التأمين العام، التأمين الصحي، تأمين الحماية والأدخار).
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