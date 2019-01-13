أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة دلة للخدمات الصحية زيادة رأس مالها من (590,000,000) ريال إلى (750,000,000) ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3.69 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (,000,000160) ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (9,000,0005) سهم إلى (75,000,000) سهم، بزيادة قدرها (16,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
- هيئة السوق المالية توافق على طلب "دلة للخدمات الصحية" زيادة رأس مالها
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