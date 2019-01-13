مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8291.66 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 81.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8291.66 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات, باتك, الطيار, أمانة للتأمين, والحكير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية, الأهلي للتكافل, رعاية, وقت اللياقة, وبدجت السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.90% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, زين السعودية، كيان السعودية, الطيار, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الطيار, الإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 31.33 نقطة ليقفل عند مستوى 2599.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 48 ألف سهم تقاسمتها 124 صفقة.