خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية سيؤثر اقتصاديا على دول وشركات في الاتحاد

كشفت صحيفة ألمانية أن خروج بريطانيا على نحو غير منظم من الاتحاد الأوروبي قد لا يؤثر سلبا على بريطانيا وحدها، ولكن أيضا على الدول الأوروبية المتبقية في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة وعلى شركاتها أيضا، وقد يحملها تكاليف إضافية تبلغ مليارات.

وأوضحت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد استنادا إلى حسابات معهد "بروجل" البلجيكي للأبحاث أن ألمانيا وحدها ستضطر لدفع ما يصل إلى 2ر4 مليار يورو إضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام القادم.

وأضافت الصحيفة أن ذلك سيمثل حصة ألمانيا لتعويض ثغرة تبلغ قيمتها 5ر16 مليار يورو يمكن أن تنشأ في ميزانية الاتحاد الأوروبي في الفترة بين أبريل 2019 ونهاية عام 2020، حال خروج بريطانيا من الاتحاد دون إبرام اتفاقية تنظم ذلك، وذلك بحسب ما جاء في خطاب من معهد "بروجل" إلى البرلمان الألماني "بوندستاج" وحصلت مجموعة "فونكه" على نسخة منه.

يشار إلى أن بريطانيا تعد ثاني أكبر مساهم صافي في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا.

وأوصى خبراء معهد "بروجل" الاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ نهج صارم- فإذا لم تستوف بريطانيا التزامات الدفع الخاصة بها، فلابد من اعتبار ذلك "عمل معاد".

وتتوقع الأوساط الاقتصادية الألمانية أيضا أعباء كبرى بسبب الرسوم الجمركية، حال خروج بريطانيا بشكل فوضوي.

وأوضحت مجموعة "فونكه" أن غرفة التجارة والصناعة الألمانية تتوقع دفع ثلاثة مليارات يورو سنويا للرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يتعين على شركات ألمانية دفعها للصادرات إلى بريطانيا، لافتة إلى أنه سيتم إضافة نحو 200 مليون يورو أيضا للإجراءات الجمركية.