"هواوي" تؤكد فصل موظف متهم بالتجسس في بولندا

أكدت شركة هواوي، عملاق صناعة الاتصالات الصينيةـ أنه تم فصل أحد المديرين لديها في أعقاب إلقاء القبض عليه في بولندا بتهمة التجسس.

ونشرت وسائل إعلام صينية النبأ، ولكن هذا هو أول بيان مباشر من هواوي.

وجاء في البيان أن "الاتهامات الموجهة بحقه (الموظف) لا علاقة لها بالشركة"، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات تضر بالشركة. وذكر البيان أن هواوي تنصاع دوما مع قوانين ولوائح الدول التي تعمل فيها.

ويواجه موظف هواوي "السابق" تهمة التعاون مع أجهزة سرية في الصين، وفقا لتقارير صحفية بولندية.

وقد أكدت السلطات البولندية أول أمس الجمعة اعتقال الموظف الصيني، وآخر بولندي في نفس السياق.

وفي حال الإدانة، يواجه الرجلان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل منهما.

يشار إلى أن الرجل الصيني هو مدير مبيعات هواوي في بولندا سابقا، وفقا لتليفزيون "تي.في.بي انفو"، أما المشتبه به الآخر فقد كان في السابق موظفا رفيع المستوى في الأمن السيبراني بوكالة الاستخبارات المحلية في بولندا "إيه.بي.دبليو"، وعمل في الأونة الأخيرة لدى شركة الاتصالات "أورنج" .

وتم تفتيش مكاتب الشركتين في بولندا، وقد يستغرق التحقيق ما يصل إلى ثلاثة أشهر.

وحذر مسؤولون أمريكيون خلال الأشهر الأخيرة من الشركات المحلية التي تعمل مع شركة "هواوي"، وأشاروا إلى مخاوف من إمكانية وصول العملاق الصيني إلى معلومات خاصة في حال سمح لها بإقامة خدمات اتصالات في أي بلد. ورفضت هواوي هذه الاتهامات الأمريكية وطالبت الولايات المتحدة بتقديم أدلة عليها.