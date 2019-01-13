شركات طيران إندونيسية تخفض أسعار التذاكر بعد غضب من ارتفاعها خلال موسم العطلات

خفضت شركات طيران إندونيسية أسعار التذاكر على بعض الرحلات المحلية بنسبة تصل إلى 60% ، في أعقاب موجة غضب بسبب ارتفاع الأسعار خلال ذروة موسم العطلات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرابطة الوطنية لشركات الطيران القول اليوم الأحد إن شركات "بي تي جارودا" و" ليون اير" و"بي تي اير آسيا إندونيسيا" كانتا ضمن الشركات التي خفضت الأسعار ابتداء من أمس الأول الجمعة، 11 يناير الجاري.

وقال رئيس الرابطة، أي جوستين جوراه اشكارا دانادبوترا، للصحفيين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا إنه تم تخفيض أسعار التذاكر بنسب تتراوح ما بين 20 و 60%.

وأوضحت الرابطة أنها تعتزم الإعلان عن تخفيض أسعار التذاكر لمزيد من المسارات المحلية عقب تعهد وكالة الملاحة الجوية وشركة "بي تي بيرتامينا" لوقود الطائرات، بخفض تكاليف الأمور اللوجستية والملاحة.

وأضافت الرابطة أن خفض أسعار التذاكر من شأنه أن يعين مزيدا من الإندونيسيين على تحمل تكاليف السفر جوا، وأن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والبنية التحتية في البلاد.