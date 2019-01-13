تطعيم أكثر من 235 ألف طفل في خامس أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال "الجرعة الأولى" بنهاية يوم الخميس الماضي خامس أيام انطلاقة الحملة 235.335 طفلا يمثلون نسبة 98.47% من عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم البالغ عددهم 238.980 طفلا. ودعا الدكتور عبدالله الصحفي مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة في جدة رئيس اللجنة التنفيذية للحملة المواطنين الذين لم يطعموا أطفالهم خلال أيام الحملة التوجه لأقرب مركز صحي بالحي القاطنين به ليتم تطعيم أطفالهم.
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