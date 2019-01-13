"العمل والتنمية" تودع 52 مليون ريال لمستفيدي الضمان من برنامج الحقيبة والزي المدرسي

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 52.065.480 ريالا في حسابات المشمولين في برنامج الحقيبة والزي المدرسي من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل حيث يمثل المبلغ استحقاقات البرنامج عن الفصل الدراسي الثاني للعام 1440.

وأوضح الدكتور إبراهيم الشافي وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي أن الدفعة الحالية من مبلغ مساعدات البرنامج شملت 437.726 طالب وطالبة وتم إيداعها في حسابات أرباب أسرهم وعددهم 190.261 مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي. وأشار الشافي إلى أن برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي هو أحد البرامج المساندة لأرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتمكينهم من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.