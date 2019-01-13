الصين : نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 3 % في 2018

أفاد التلفزيون الرسمي في الصين أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفع ثلاثة بالمئة في 2018 إلى 135 مليار دولار. وقال وزير التجارة تشونغ شن في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيقلص القيود على الاستثمار الأجنبي ويذلل المصاعب التي تواجه الشركات الأجنبية التي تستثمر في الصين.