انهيار منجم فحم في الصين يتسبب في قتل 21 شخصا

قتل 21 شخصا بانهيار منجم فحم أمس بمنطقة شنشي شمال الصين فيما تم إنقاذ 66 آخرين وفق السلطات المحلية. وفتح تحقيق لتحديد سبب الحادث في الموقع التابع لشركة "بايجي مايننغ". وتتكرر حوادث من هذا النوع في الصين رغم الجهود لتحسين ظروف العمل بمناجم الفحم وإغلاق المناجم غير القانونية. وبحسب إدارة السلامة في مناجم الفحم الصينية قتل 375 شخصا في حوادث من هذا النوع عام 2017 بانخفاض نسبته 28.7% مقارنة بالعام السابق.