"الدوائية" ترفض طلب عزل أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

أعلنت الجمعية العمومية العادية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية" عدم موافقتها على عزل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بناء على الطلب المقدم من المساهم أمين محمد شاكر الذي يملك نسبة تزيد عن (5%) من رأس مال الشركة. كم تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 11 والتي ستبدأ اعتبارا من تاريخ 3/4/2019 ولمدة 3 سنوات تنتهي في 2/4/2022 وفيما يلي أسماء المرشحين الذين تم انتخابهم (فيصل شاكر - صالح الحناكي - محمد النحاس (ممثل عن "التقاعد") - خالد القويز - ثامر الحمود - الدكتور فياض الدندش (ممثل عن "أكديما") - الدكتور محمد خليل محمد محمد (ممثل عن "أكديما") - الدكتور محمد السديري (ممثل عن "هدف") - عمار الخضيري.