الهيدروجين رديف الصين لدعم تقنيات خلايا الوقود

بعد تضررها نتيجة الأزمة المالية، قررت مدينة يونفو الجبلية في مقاطعة جوانجدونج جنوب الصين في عام 2009، أن الوقت قد حان لإجراء تغيير شامل.

عُرفت المدينة على مدى مئات السنين بإنتاج الأحجار الصغيرة للفنون والحرف اليدوية، ولم يكن لديها سوى القليل من الصناعات الحديثة باستثناء الأجهزة المنزلية، لذا قرر المسؤولون أن يقتلعوا قمم التلال المحيطة، وأن يبنوا مدينة صناعية على مساحة 13.4 كيلومترا مربعا تركز على تقنيات خلايا الوقود، وهي تكنولوجيا منافسة لمحركات الاحتراق الداخلي والبطاريات الكهربائية.

هناك مجموعة كاملة من الشركات التي تغطي سلسلة الإمداد التي اجتذبتها الإعانات الحكومية السخية، وقد أنشأت فروعا لها الآن في المدينة الصناعية التي تنتج مئات الحافلات والشاحنات الصغيرة، التي تستخدم خلايا الوقود العاملة بغاز الهيدروجين. بلغ النجاح مرحلة عالية إلى درجة أن المسؤولين المحليين يعتزمون الآن تسوية اثتنين من التلال الأخرى، لإنشاء معمل مجاور لتصنيع السيارات ومرفق للمواد الكيميائية.

يقول فرانك ما، رئيس شركة جوانجدونج ناشونال سينيرجي لتكنولوجيا الطاقة الهيدروجينية، وهو يمشي على خط طويل من حافلات خلايا الوقود الزرقاء الساطعة: "عندما انتقلنا إلى هنا، كانت هذه المنطقة جميعا من التلال قاحلة. انطباعك الأول عن المنطقة هو أن هذا ليس المكان المناسب للقيام بهذا النوع من التصنيع. على أن هذا نوع خاص من الصناعة في الصين".

المدينة الصناعية في يونفو هي رمز للسياسة الصناعية القوية في الصين - التي صممت لاستخدام الإعانات السخية لتطوير وهيمنة الصناعات الناشئة ذات الأهمية الحاسمة، لنقل برنامج "صنع في الصين 2025" إلى التصنيع المتطور.

أنفقت بكين نحو 58.8 مليار دولار على دعم صناعة السيارات الكهربائية فيها على مدار العقد الماضي، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، حيث أنشأت أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية إضافة إلى مركز مهيمن في البطاريات – حيث تفوقت على اليابان وكوريا الجنوبية. ساعدت الإعانات أيضا على دفع شركات صناعة منتجات الطاقة الشمسية الصينية إلى صفوف أكبر المنتجين في العالم، حيث تفوقت على الشركات المنافسة في الولايات المتحدة وأوروبا.

تأمل بكين الآن أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لخلايا الوقود - التي يمكن أن تساعد مع المركبات الكهربائية على نزع بصمة الكربون من جميع أسطول النقل، وتقليل اعتماد الصين على النفط المستورد.

وفي حين أنه من غير المحتمل أن تتنافس خلايا الوقود مع بطاريات سيارات الركوب الصغيرة بسبب استمرار انخفاض تكاليف البطاريات، فإنها يمكن أن تلعب دورا في المركبات الكبيرة مثل الشاحنات والحافلات، وكذلك في السفن والقطارات.

يقول راندي ماكيوين، الرئيس التنفيذي لشركة بالارد باور الكندية، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لخلايا الوقود في العالم: "حين تنظر إلى ما فعلته الصين في مجال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وفي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، ترى أنه قد تم فتح الصنبور المخصص للإعانات، وجلب الكثير من رأس المال والشركات إلى هذه الأسواق الجديدة، ما أدى إلى أن تكون الصين رائدة في جميع هذه القطاعات الثلاثة. نتوقع أن نرى شيئا مشابها مع صناعة خلايا الوقود".

قد يكون اندفاع الصين إلى خلايا الوقود مقامرة باهظة الثمن. يجب أن تكون المركبات قادرة على التنافس بدون دعم تماما، في الوقت الذي تصبح فيه البطاريات أرخص باستمرار، وأسرع في شحنها وقادرة على استيعاب المزيد من الطاقة لنفس الكمية من الوزن.

إلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، رفض تقنيات خلايا الوقود والهيدروجين، واعتبرها "غبية بشكل يحير العقل".



السعي نحو الحجم

يمكن رؤية قوة آلة الدعم الصينية في مدينة شنزن الجنوبية، التي نمت من قرية صيد على طول نهر شام تشون، الذي يفصل البر الرئيسي عن هونج كونج إلى واحدة من أكثر المدن حيوية، وموطنا لبعض من أكبر شركات التكنولوجيا فيها.

يستخدم جميع أسطول سيارات الأجرة السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة بي واي دي BYD المحلية، وهي أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم مدعومة من شركة بيركشاير هاثاواي التابعة للرأسمالي والأريحي الأمريكي الشهير وارن بافيت. على أن كل الحافلات أيضا تعمل بالطاقة الكهربائية.

نحو نصف السيارات التي تعمل بالبطاريات والمركبات الهجينة التي بيعت هذا العام ستكون قد بيعت في الصين.

بفضل القواعد الحكومية التي فرضت قيودا على شركات السيارات المحلية من شراء البطاريات من المنتجين الأجانب، أصبحت شركة تصنيع البطاريات الصينية كاتل CATL أكبر منتج في العالم، متجاوزة الشركتين المنافستين إل جي كيم وباناسونيك. وقعت شركة كاتل CATL، ومقرها في نينجده، في مقاطعة فوجيان الجنوبية الشرقية، هذا العام صفقات لبيع البطاريات إلى شركتي بي إم دبليو وديملر، وأعلنت عن خطط لبناء مصنع في ألمانيا.

مثلما كان وضع الصين في صناعة البطاريات قبل خمس سنوات، أصبحت متخلفة في خلايا الوقود، خلف اليابان وكوريا الجنوبية وكذلك الولايات المتحدة وأوروبا.

تراهن شركة تويوتا باستمرار على التكنولوجيا وقد أطلقت أول سيارة تعمل بخلايا الوقود، هي ميراي Mirai، في أواخر عام 2014، وتبيعها بنحو 65 ألف جنيه.

يتم طرح موديل نيكسو Nexo من شركة هيونداي التي تعمل بخلية الوقود الآن، وهي جاهزة للبيع هذا العام بسعر مماثل.

للتغلب على وضع البلد المتخلف عن البلدان الأخرى، بدأت الشركات الصينية العام الماضي جهدا متضافرا للاستحواذ على التكنولوجيا الأجنبية ودمجها.

في أيار (مايو) الماضي أعلنت شركة بي واي دي BYD أنها تعمل مع شركة هايبرايد Hybrid Corporation الأمريكية على حافلة تعمل بخلايا وقود بطاقة غاز الهيدروجين في مطار هونولولو.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أنفقت شركة وايتشاي باور Weichai Power، أكبر شركة صينية لتصنيع محركات الديزل المملوكة للدولة، نحو 184 مليون دولار لشراء حصة 20 في المائة في شركة بالارد.

هذا الشهر، دفعت شركة وايتشاي أيضا مبلغ 48 مليون جنيه لشراء حصة 20 في المائة في شركة سيريز باور Ceres Power لصناعة خلايا الوقود في المملكة المتحدة.

يقول فيل كالدويل، الرئيس التنفيذي لشركة سيريز، إن حجم السوق الصينية كبير فوق الحد بحيث لا يمكن لشركته أن تتجاهله.

تخطط الشركة لنقل تكنولوجيتها إلى شركة وايتشاي والاستثمار المشترك في منشأة تصنيع في مقاطعة شاندونج الشرقية. ويقول إن خلايا الوقود ستعمل في البداية على حافلات تستخدم الغاز الطبيعي المضغوط قبل بناء البنية التحتية للهيدروجين.

يقول كالدويل: "بينما نتحدث كثيرا عن هذه التقنيات في أوروبا، فإن الحكومة الصينية تمضي قدما في الواقع. يمكنهم إنشاء السوق وخلق الطلب ودفع هذه التكنولوجيات إلى أسفل منحنى التكلفة" حسب قوله.

تقول شركة بالارد إن مشروعها المشترك مع شركة وايتشاي سيهدف إلى إنتاج 2000 خلية وقود على الأقل سنويا للمركبات التجارية بحلول عام 2021 - وهي أكبر عملية نشر مخطط لها حتى الآن.

تقول الشركة إن التكلفة الإجمالية للزبائن لشراء وتشغيل حافلة تعمل بخلايا الوقود ستكون هي نفسها بالنسبة للسيارات التي تعمل بالبطارية بحلول عام 2020.

يقول ماكيوين: "إذا نظرت إلى التكاليف، فنحن في الوقت الحالي في موقع ممتاز مقارنة بالسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات. ما لم يحدث حتى الآن في سوق خلايا الوقود هو قوة الحجم. الصين أثبتت أنها من خلال الإعانات ستحرك الإنتاجية وحجم الإنتاج وسترى تخفيضات كبيرة في التكلفة".



الصين.. صنع مليوني مركبة

بيني أويين، تنفيذي سابق في شركة جنرال موتورز في شنغهاي، يقف بجوار حافلة تعمل بخلايا الوقود من صناعة "فايتشي للحافلات" في يونفو، ويراقب خروج الماء من أنبوب العادم.

يقول أويين، وهو الآن رئيس تطوير السوق في مجموعة معادن البلاتين في شركة أنجلو أمريكان: "أعتقد أن هذا هو الحل لتحدي الطاقة الذي تواجهه البشرية. لم تعد عروض باور بوينت التقديمية مستبعدة الحدوث".

بشكل إجمالي، ستكون الصين قد انفقت نحو 85 مليار رنمينبي (12.4 مليار دولار) على دعم السيارات التي تعمل بخلايا الوقود في العام الماضي، في مزيج من الإعانات الوطنية والمحلية.

تلقت التكنولوجيا دعما رفيع المستوى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما قال وان جانج، وهو وزير سابق للعلوم والتكنولوجيا، يعتبر الأب في جهود الصين نحو السيارات الكهربائية: "الحقبة المقبلة تنتمي إلى تكنولوجيا خلايا الوقود".

في حين من المتوقع أن يتم التخلص التدريجي من الدعم الصيني للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بحلول عام 2020، إلا أنها ستستمر لخلايا الوقود حتى 2025 على الأقل، وذلك وفقا لبعض الأشخاص في الصناعة.

ساعدت هذه الأموال الصين على الوصول إلى هدفها السنوي المتمثل في الحصول على خمسة آلاف مركبة تعمل بخلايا الوقود قبل عامين - العدد نفسه من السيارات مثل كاليفورنيا. يقول المشاركون في الصناعة إن الصين يمكن أن تصل إلى هدف مليوني سيارة تعمل بخلايا الوقود بحلول عام 2030، أي نحو 5 في المائة من إجمالي أسطول المركبات.

في إطار المخطط الحالي، فإن شركات صناعة السيارات التي تعمل بخلايا الوقود تضمن تحقيق الربح. يمكن أن تحصل على ما يصل إلى 30 ألف دولار من الحكومة المركزية لكل مركبة - بشرط أن تسير مسافة لا تقل عن 20 ألف كيلومتر وتفي بحد أدنى من متطلبات الطاقة. كما يمكنها الحصول على دعم حكومي محلي يختلف حسب المنطقة.

يقول مارك صن، مدير التسويق في آسيا لشركة أنجلو أميركان بلاتينيوم، التي تتطلع إلى زيادة الطلب على البلاتين من خلال استخدامه في خلايا الوقود: "بفضل الإعانات الحالية، تستطيع شركة إنتاج الحافلات التي تعمل بخلايا الوقود أن تكسب المال من اليوم الأول".

دفعت الإعانات مجموعة من الشركات الصينية إلى البدء في إنتاج مركبات خلايا الوقود، بما في ذلك أكبر مصنع للسيارات في البلاد سيك موتور SAIC Motor، وأكبر شركة لصناعة الحافلات الكهربائية يوتونق بص Yutong Bus.

يقول يو يي، رئيس أبحاث خلايا الوقود في شركة سيك SAIC، إنه عندما تصل الشركة إلى هدف 10 آلاف مركبة تعمل بخلايا الوقود، يمكن "تخفيض التكاليف بشكل لا يستهان به".

كما بدأت الشركات المملوكة للدولة في بناء محطات تزويد الوقود الهيدروجيني، مع قيام شركة تشاينا إنرجي، أكبر شركة للطاقة في البلاد، ببناء واحدة من أكبر المحطات في البلاد في مدينة روجاو في مقاطعة جيانجسو الشرقية.

كما أن سعر الهيدروجين مدعوم بشدة، ما يجعله أرخص في الغالب من الديزل.



البلاتين.. المعدن الحاسم

لخلايا الوقود عدد من المزايا بالنسبة للصين يمكنها المساعدة على الحد من اعتماد البلد على الطاقة المستوردة وكذلك المواد الخام.

وفي حين أن بطاريات أيون الليثيوم تتطلب مجموعة من المعادن مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل، إلا أن معظم خلايا الوقود لا تتطلب سوى البلاتين، الذي توجد منه وفرة في إمداداته في البلاد، كمحفز، عند مستوى يراوح بين 0.5 و0.6 جرام لكل كيلو واط.

يقول بول غيث، المحلل في وكالة برنشتاين: "من حيث كفاية الموارد، من الأسهل كثيرا رؤية كيف يمكن مقارنة خلايا الوقود ببطاريات أيون الليثيوم.

إذا ذهبت إلى الحافة الشمالية لبوشفيلد في جنوب إفريقيا، ستجد أن هناك ما يكفي من البلاتين لكهربة أسطول السيارات بأكمله".

قد يكون للصين أيضا حل للاكتفاء الذاتي في الهيدروجين، في حين يتم إنشاء معظم الهيدروجين من الوقود الأحفوري مثل الميثان ويستخدم في صناعات التكرير والصناعات الكيماوية، وهناك طريقة أخرى لإنتاجه باستخدام الكهرباء لتقسيم المياه، وهي عملية تعرف باسم التحليل الكهربائي.

هذه العملية ليست استخداما ذا كفاءة للطاقة، ولكنها أمر منطقي حين تكون تكلفة الكهرباء مجانية.

تسبب استثمار بكين الضخم في الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي في إهدار الكثير من الكهرباء، حيث لا يمكن إدماج طاقة الرياح المتقطعة أو الشمس بشكل سليم في هذه الشبكة.

يمكن للصين أن تستخدم بعض هذه الطاقة المهدرة لتوليد الهيدروجين بثمن رخيص، كما يقول نيك ني، المدير العام لشركة نانتونج أنجستروم للطاقة المتجددة.

تشير التقديرات إلى أن نحو 150 جيجا واط من قدرة توليد الطاقة المتجددة تضيع في الصين كل عام، لأنه لا يمكن دمجها في الشبكة. ويقول جو وانج، نائب الأمين العام للجمعية الدولية لخلية الوقود الهيدروجينية، إنه يمكن استخدام ذلك لتشغيل 18 مليون سيارة للركاب.

ويضيف: "لا تحتاج الصين إلى القلق بشأن إمدادات الهيدروجين".

على الرغم من هذا التفاؤل، ستواجه خلايا الوقود منافسة شرسة من البطاريات، بالنظر إلى كمية الأموال التي تذهب إلى ذلك القطاع. ومن المتوقع أن تزداد قيمة سوق البطاريات العالمية بعشرة أضعاف بحلول منتصف القرن لتصل إلى 500 مليار دولار، وذلك وفقا لأبحاث وكالة برنشتاين، مع توقع انخفاض التكاليف إلى مستوى التكافؤ مع محركات البنزين بحلول عام 2023.

وهذا بدون أي دعم حكومي. كما أطلقت شركات تصنيع السيارات من تيسلا إلى ديملر شاحنات كهربائية سوف تنافس خلايا الوقود. يقول بيتر هاروب، رئيس مجلس إدارة شركة آي دي تك إكس IDTechEx الاستشارية: "يصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لخلايا الوقود - إنها ليست مسألة اللحاق بالركب، بل إنها لحاق بشيء يتحرك أمامك طوال الوقت. الصين تدعم كل خيول السباق من باب الاحتياط".

كما يحذر المشككون من أن جهود الصين نحو خلايا الوقود قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تكرار تجربتها في السيارات الكهربائية، حيث أدى الإنفاق الحكومي إلى إنتاج كميات هائلة من الإنتاج دون التأكد من وجود طلب حقيقي.

هناك أكثر من 100 شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية في السوق الصينية.

يقول سكوت كندي، وهو مستشار كبير في وكالة سي إس آي إس CSIS: "هل يمكننا تحديد منتجي السيارات الكهربائية وخلايا الوقود الذين سينجون من الدمج الحتمي؟ في مرحلة ما، ستكون هناك حرب استنزاف، وأنا لا أعرف كيف سيتصرفون في هذه الحالة". ما في يونفو متردد عندما سئل عما إذا كان يستطيع البقاء دون دعم. ويقول: "من الصعب التخلص من الاعتماد على الدعم". مضيفا أنه إذا فشلت التجربة بأكملها "فإن أفضل مركبات خلايا الوقود ستظل خردة معدنية".

على أنه يصر على أنه بمجرد أن تستطيع الشركة إنتاج أكثر من 100 ألف صندوق من خلايا الوقود في السنة، بارتفاع من الرقم الحالي البالغ ألفين، يفترض أن تكون حافلاتها قد أصبحت ذات قدرة تنافسية ضد السيارات المنافسة التي تعمل بالبطاريات.

يقول ما: "قلت لحكومة جوانجدونج، إذا كان بإمكانكم شراء 100 ألف مركبة، أستطيع أن أعطيكم سعرا يقل بنسبة 30 في المائة عن السيارات الكهربائية. هدفنا منذ اليوم الأول كان البقاء على قيد الحياة ما بعد الدعم المالي والمساندة من الحكومة. هدفنا هو إبقاء التكاليف متدنية وأن تصبح المركبات تجارية بالكامل.

ويضيف: "أعطت الحكومة وعدا إلى العالم بأن علينا تقليص التلوث".