بومبيو: السعودية شريك مهم لواشنطن

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السعودية بأنها "شريك مهم" لواشنطن.

ومن المقرر أن يزور بومبيو السعودية ضمن جولته الشرق أوسطية التي تشمل تسع دول.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة العربية تم بث مقتطفات منها اليوم السبت: "أنا مقتنع بأن الشراكة ستظل قوية".

وأضاف: "هذه العلاقة ذات النفع المتبادل لخلق الاستقرار في الشرق الأوسط ومساعدة الولايات المتحدة في تنفيذ أشياء تجعل الشعب الأمريكي آمنا، أمر مهمة للغاية".

وأضاف: "أنا مقتنع بأن المملكة ستظل حليف عظيم في فعل ذلك".

وتشمل جولة بومبيو الحالية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتأتي ضمن مساع أمريكية لحشد الدعم لحملتها المناهضة لإيران.

