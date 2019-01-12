الإمارات تخصص 31 مليون دولار لتمويل مشروعات للطاقة المتجددة في غيانا وليبيريا وتوجو

أعلنت دولة الإمارات اليوم السبت تخصيص 31 مليون دولار لتمويل مشاريع للطاقة المتجددة في كل من غيانا وليبيريا وتوجو.

وقال صندوق أبوظبي للتنمية اليوم إن المشروعات سيتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آرينا" .

وقال محمد السويدي مدير عام الصندوق إن الصندوق حريص على تعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية لتمكينها من تلبية احتياجاتها من الطاقة بكافة أشكالها، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية في تلك الدول وتحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة للسكان.

وسيمول الصندوق مشروع أنظمة شمسية في غيانا بقيمة 3ر29 مليون درهم (8 ملايين دولار) والذي يهدف إلى إنتاج 2ر5 ميجاوات لتغطية احتياجات نحو 700ر34 شخص في المناطق النائية وسيعمل المشروع على توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

وفي ليبيريا، سيمول الصندوق مشروع محطة للطاقة الكهرومائية بقيمة 3ر29 مليون درهم (8 ملايين دولار).

وستعمل المحطة على إنتاج 1ر2 ميجاوات لتغطية احتياجات 30 ألف شخص من خلال توفير طاقة مستدامة من مصادر نظيفة وبأسعار مقبولة لتأمين احتياجات العديد من الأسر والمدارس والمستشفيات والشركات الصغيرة، ما سيعزز الظروف المعيشية ويساعد على الحد من الفقر.

أما في توجو، فستدعم المبادرة إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقيمة 55 مليون درهم (15 مليون دولار) وستعمل المحطة على إنتاج 30 ميجاوات تغطي احتياجات 700 ألف أسرة.

وقال الصندوق: سيسهم المشروع في تنشيط قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 242ر9 طن في السنة فضلاً عن تمكين المجتمعات المحلية من الحصول على مياه الشرب والتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى إيجاد العديد من فرص عمل في المناطق المحيطة بالمشروع.

