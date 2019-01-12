السجن 3 سنوات لـ"هاكر" قطع الإنترنت عن دولة بأكملها

قضت محكمة بريطانية بالسجن ثلاث سنوات على هاكر بريطاني يدعى دانيل كاي بسبب تنفيذه عملية قرصنة إلكترونية أسفرت عن قطع الإنترنت عن دولة ليبيريا بأكملها، بحسب الـ"سي إن إن".
وشن دانيل كاي، البالغ من العمر 30 عاما عدة هجمات إلكترونية على شركة الاتصالات الليبيرية "لونستار" في (أكتوبر) تشرين الأول عام 2015، وصلت قوتها إلى قطع الإنترنت عن هذه الدولة الواقعة غرب إفريقيا.
وقالت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة إن أحد كبار الموظفين في شركة "سيلكوم" منافسة "لونستار" استأجر الهاكر البريطاني لشن الهجمات الإلكترونية، لكن لا يوجد ما يثبت أن شركة "سيلكوم" كانت على علم بذلك.
وأقر دانيل كاي بأنه مذنب واعترف بإنشاء شبكة "بوتنت" مجموعة ضخمة من الأجهزة التي تم اختراقها عن طريق الإنترنت. واستخدم كاي شبكة "البوتنت" عندما كان يعيش في قبرص لتنفيذ "هجمات الحرمان من الخدمة" (DDoS) على شركة "لونستار".
وأوضح مايك هوليت رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في بريطانيا أن كاي كان يعمل كـ"هاكر للإيجار" وإن نشاطاته أضرت بعديد من الأعمال في عدة دول حول العالم وضحاياه خسروا ملايين الدولارات.
ومن القضايا الأخرى المتهم فيها كاي هي تنفيذ هجمات إلكترونية على شركة اتصالات ألمانيا أثرت في نحو مليون عميل للشركة في (نوفمبر) تشرين الثاني عام 2016.
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